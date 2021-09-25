我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

中國組超級稀土戰隊 集中資源掌控、搶定價權

記者戴瑞芬／綜合報導
中國五礦集團、中國鋁業集團和贛州市政府戰略重組「超級稀土集團」正式誕生。(取材自微博)
中國五礦集團、中國鋁業集團和贛州市政府戰略重組「超級稀土集團」正式誕生。(取材自微博)

中國國資委拍板，中國五礦集團將與中國鋁業集團、贛州市政府等進行稀土資產戰略性重組，整合後，將掌控中國輕稀土產量近四成、中重稀土產量八成以上，成為「超級稀土」，進一步提高中國稀土資源的全球議價權。

中國五礦集團先前合併同為世界500強企業中國冶金科工集團成為全資子企業，成為中國中重稀土分離產能規模最大的龍頭，這次要戰略重組的對象，更是各個來頭不小。

中鋁集團是目前全球第一大氧化鋁供應商、第一大電解鋁供應商，旗下包括中國鋁業在內有六家控股子公司在境內外上市。

中鋁集團還是中國稀有稀土公司的參股股東，持有23.94%股權。

「資本幫」報導，五礦集團和中鋁集團都由中國國資委全資控股，但這次的重組不僅是兩大央企的強強聯手，更因為中國南方稀土集團在江西贛州掛牌，贛州市政府加入戰略性重組，意味著中鋁集團、南方稀土兩張稀土牌照將注入五礦稀土。

據工信部統計，2020年南方稀土、中國鋁業和五礦稀土開採的輕稀土產量4萬7300噸，占總輕稀土近四成。重稀土產量達1萬3010噸，占比68%。

而今（2021）年以來稀土產銷暢旺，興業證券預估，戰略重組後將掌控中國輕稀土產量近四成、中重稀土產量八成以上，成為「超級稀土」。

更重大的意義是，重組後打破中國稀土資源分布原本北輕南重的格局，將廣西、湖南、江蘇三地中重稀土資源，和四川、山東兩地輕稀土資源的整合，特別是掌控江西贛州中重稀土重鎮區域內的整合。

「界面新聞」報導，專家分析，這次戰略重組將會是改寫稀土資源全球定價權的關鍵一步。因為中國稀土鎵鎢鉍煤炭等產量和儲量豐富，但卻沒有定價權的影響力，主要就是資源掌握權不集中，導致議價權被消弱。造成中國想買什麼，什麼就貴；要賣什麼，什麼就便宜的窘境。

分析認為，稀土資源進行戰略性重組後，對制定全球定價權規則將提升優勢，對稀土相關產業長期業績，將會持續正面提升。

稀土 中國 重組

上一則

運費成本飆 零售業警告消費者漲價在即

延伸閱讀

恒大債務危機…許家印信心喊話：復工復產保交樓

恒大債務危機…許家印信心喊話：復工復產保交樓
恒大支付即期債息 傳官方出手 將轉國企

恒大支付即期債息 傳官方出手 將轉國企
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
恒大恐違約 禍及中國信貸市場 安石集團等基金損失慘重

恒大恐違約 禍及中國信貸市場 安石集團等基金損失慘重

熱門新聞

美國聯準會的「減碼年」即將到來，但真正讓經濟痛苦的會是財政支持方案的減縮。路透

真正讓美經濟痛苦的不是聯準會減碼 是「財政版」減碼

2021-09-19 19:15
（pexels）

Z世代1/5受訪者打算50歲前退休 4招助美夢成真

2021-09-20 13:20
史坦普500指數周五收在4,432.99點，已跌破50日均線。美聯社

美股跌至四周來谷底 若再大跌將是逢低進場時機

2021-09-18 07:27
國內新創「獨角獸」睿能Gogoro 16日宣布將赴美掛牌上市，圖為電池換電站。本報資料照片

台灣留不住Gogoro？ 創投公會：燒錢公司在台募資難

2021-09-16 16:45
中國恒大集團債務危機引發全球股市震盪，美股20日早盤全面下跌。(美聯社)

恒大債務危機加劇市場震盪 美股道瓊早盤跌逾500點

2021-09-20 10:23
由於出現幾個全新風險，投資人在9月繼續觀望，美股本周開市大跌。美聯社

道指下跌614點 跌幅2個月最大 史指5/12後最糟單日

2021-09-20 16:52

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏