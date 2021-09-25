中國組超級稀土戰隊 集中資源掌控、搶定價權

中國五礦集團、中國鋁業集團和贛州市政府戰略重組「超級稀土集團」正式誕生。(取材自微博)

中國 國資委拍板，中國五礦集團將與中國鋁業集團、贛州市政府等進行稀土 資產戰略性重組 ，整合後，將掌控中國輕稀土產量近四成、中重稀土產量八成以上，成為「超級稀土」，進一步提高中國稀土資源的全球議價權。

中國五礦集團先前合併同為世界500強企業中國冶金科工集團成為全資子企業，成為中國中重稀土分離產能規模最大的龍頭，這次要戰略重組的對象，更是各個來頭不小。

中鋁集團是目前全球第一大氧化鋁供應商、第一大電解鋁供應商，旗下包括中國鋁業在內有六家控股子公司在境內外上市。

中鋁集團還是中國稀有稀土公司的參股股東，持有23.94%股權。

「資本幫」報導，五礦集團和中鋁集團都由中國國資委全資控股，但這次的重組不僅是兩大央企的強強聯手，更因為中國南方稀土集團在江西贛州掛牌，贛州市政府加入戰略性重組，意味著中鋁集團、南方稀土兩張稀土牌照將注入五礦稀土。

據工信部統計，2020年南方稀土、中國鋁業和五礦稀土開採的輕稀土產量4萬7300噸，占總輕稀土近四成。重稀土產量達1萬3010噸，占比68%。

而今（2021）年以來稀土產銷暢旺，興業證券預估，戰略重組後將掌控中國輕稀土產量近四成、中重稀土產量八成以上，成為「超級稀土」。

更重大的意義是，重組後打破中國稀土資源分布原本北輕南重的格局，將廣西、湖南、江蘇三地中重稀土資源，和四川、山東兩地輕稀土資源的整合，特別是掌控江西贛州中重稀土重鎮區域內的整合。

「界面新聞」報導，專家分析，這次戰略重組將會是改寫稀土資源全球定價權的關鍵一步。因為中國稀土鎵鎢鉍煤炭等產量和儲量豐富，但卻沒有定價權的影響力，主要就是資源掌握權不集中，導致議價權被消弱。造成中國想買什麼，什麼就貴；要賣什麼，什麼就便宜的窘境。

分析認為，稀土資源進行戰略性重組後，對制定全球定價權規則將提升優勢，對稀土相關產業長期業績，將會持續正面提升。