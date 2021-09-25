晶片短缺危機未解 中國半導體業擴產迎新商機

全球晶片短缺危機未解反而有繼續惡化的趨勢，擴產成為中國 半導體行業主流，根據中國國際招標網顯示，8月以來，中芯紹興、上海積塔、華虹半導體、長江存儲等半導體企業已新增多項設備招標，使設備廠獲益。

設備商盛美半導體在科創板IPO註冊，已獲中國證監會同意；屹唐半導體、華海清科、拓荊科技也同樣計畫登陸科創板。

科創板日報報導，美國半導體協會（SIA）最新數據顯示，相較於2020年初，全球半導體產能已增長8%，明年底增幅將超過16%。

中國國際招標網顯示，長江存儲近一個月已招標97項、中標51項，中標企業包括華海清科、屹唐半導體、盛美半導體等多個設備商。

綜合東吳證券 、中信建投報告，目前半導體設備發展主要得益於三點支撐，首先是下游多行業需求共振，全球半導體產業迎來第三波發展浪潮。多位分析師 看好本輪半導體景氣周期超出此前預期，認為有望延續至明年。

其次，缺芯危機下，中芯國際、華虹半導體等晶圓廠產能利用率依舊維持高位，以台積電為首的代工廠上修資本支出。國際半導體產業協會（SEMI）更預計，明年半導體設備投資接近1000億美元新高，利多半導體設備廠商。

最後，半導體技術多方向進步，為設備帶來多維度發展空間。如今半導體技術正在向先進工藝、特色工藝、3D封裝集成方向邁進，硬體裝備也迎來發展機遇。

從統計數據來看，今年上半年全球半導體設備銷售額達484.4億美元，其中中國以29.3%占比居首，不過目前境內大部分半導體廠商的本土生產設備占比仍處於低位，因此分析師看好本土設備上升空間。

東北證券研報分析，從中國半導體產業鏈來看，設計、晶圓、封測三環節規模不匹配，全球占比分別為>20%／7%／>20%，晶圓端占比嚴重失衡，需擴產二到三倍才可匹配另外兩個環節的規模，這也將催生出半導體設備十年以上成長周期。

東吳證券報告認為，本土設備發展進程將提速，境內多個環節第一梯隊設備商將受益，其中包括先進製程下刻蝕設備愈發重要，中微公司業務持續突破將充分受益；北方華創產能擴建+設備突破，推進將促進業績增長。

看好清洗設備率先實現全面突破，中國雙龍頭將步入快速成長期，其中盛美半導體科創板IPO註冊已獲證監會同意，至純科技上半年財報顯示，下半年將有多台設備交付到中芯、華虹、燕東科技等主流客戶產線；檢測設備賽道好、發展空間大，華峰測控等境內龍頭產品生態逐步完善。