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緩解市場憂心恒大債務危機 人行放錢186億美元

特派記者林宸誼／上海24日電

試圖緩解市場對恒大集團債務危機的擔憂，中國央行24日繼續向金融系統注入短期流動性，透過逆回購協議向銀行體系注資人民幣1200億元（約186.6億美元），因昨日有500億元逆回購到期，當日實現淨投放700億元（約108.8美億元）。

香港FX168財經網報導，中國央行已經連續第四個工作日開展人民幣千億級逆回購操作，先前分別於9月17日、9月18日和9月22日分別開展人民幣1000億元、1000億元及1200億元（約155.5億美元、155.5億美元及186.6億美元）逆回購操作。

23日中國央行以利率招標方式，開展7天期和14天期逆回購操作共人民幣1200億元，中標利率分別為2.20%和2.35%。Wind數據顯示，23日人民幣100億元逆回購到期，因此單日淨投放1100億元（約171億美元）。

儘管昨日淨投放額低於前四天，但突顯當局，有意避免因恒大債務危機打擊市場人氣而引發系統性壓力。

在這家房地產開發商的債務問題衝擊了全球市場之後，中國方面加大了提振市場信心的努力。

央行23日向金融系統注入自今年1月以來最多的現金，金融監管機構也鼓勵該公司採取一切可能的措施，避免美元債券在短期內違約。

新加坡金英證券固定收益研究主管Winson Phoon指出，中國央行正在積極展開銀行間市場流動性管理，以適應不斷變化的市場需求，但總體而言，考慮到季末和恒大事件之間的相互作用，這仍是一個淨需求。

中國 央行 恒大集團

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