融資難融資貴 小微企業有解了

人行雙管齊下，緩解小微企業融資 難、融資貴的兩座融資大山。緩解中小微企業融資難，增量資金的供給是前提和基礎。人行旗下官媒金融時報進一步解讀，人行的人民幣3000億元支小再貸款 額度屬於新增，也就是增量；並且投放的對象是小微企業和個體工商戶。

如何讓新增資金精準滴灌到急需資金支持的中小微企業身上？人行明確，人民幣3000億元支小再貸款採取「先貸後借」模式發放，地方法人銀行先發放小微企業和個體工商戶貸款，之後等額申請支小再貸款，以確保再貸款政策的精準和直達。

最後是緩解融資貴的需要。紓困幫扶中小微企業，既需要緩解其融資難，提升中小微企業的貸款可得性，也需要緩解其融資貴，幫助處於困境中的中小微企業降低融資成本。為了讓新增人民幣3,000億元支小再貸款，在降低中小微企業融資成本方面發揮實實在在的作用，人行要求貸款平均利率在5.5%，通過對貸款平均利率的明確限定，引導地方法人銀行降低小微企業融資成本。

國家金融與發展實驗室副主任 曾剛指出，小微經濟本身抗風險能力就相對較弱，再加上資金實力不夠強，所以經濟下行壓力加大和結構調整，疊加疫情 衝擊，使其經營狀況面臨比較大壓力。

專家也指，中國小微企業很多都集中在服務行業，而服務行業受外部環境衝擊大，特別是疫情反覆對供求雙方都有很大干擾，這也導致目前小微企業的恢復狀況不盡如人意。同時，小微企業和小微經濟又是GDP和稅收的重要貢獻者，是吸納就業的主力軍，對整個國民經濟都有著非常重要的影響。