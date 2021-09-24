中國人行砸3000億 金援小微企業 工商個體戶也適用

人民銀行新增人民幣3000億元支小再貸款額，力挺小微企業。 （取材自微博）

中國人民銀行23日宣布，新增人民幣3000億元（約464.5億美元）支小再貸款 額度，向市場傳遞信號，引導擴大小微企業信貸投放，充分發揮貨幣 政策工具支持穩企業、保就業的積極作用。

人民銀行召開電視會議，人行副行長劉國強宣布推動常備借貸便利操作方式改革，落實人民幣3000億元支小再貸款政策。

中國的支小再貸款，主要是為支持小微企業，發放對象是小型城市商業銀行、農村商業銀行、農村合作銀行和村鎮銀行等四類地方性法人金融機構。「再貸款」是中國特有的貨幣政策工具，由中央銀行貸款給商業銀行，再由商業銀行定向支持給小微企業。

人行新增3000億元支小再貸款額度，預計在今年剩餘四個月之內以優惠利率 發給符合條件的地方法人銀行，支持其增加小微企業和個體工商戶貸款，加大對中小微企業紓困幫扶力度。

劉國強強調，人行安排3000億元支小再貸款額度，是進一步加大對小微企業支持力度的重要舉措，有利於保障小微企業正常生產經營，增強信貸總量增長的穩定性。

人行同時宣布推動常備借貸便利操作方式改革，劉國強指出，常備借貸便利利率是貨幣市場利率走廊上限，推動常備借貸便利操作方式改革，有序實現全流程電子化，有利於提高操作效率，穩定市場預期，增強銀行體系流動性的穩定性，維護貨幣市場利率平穩運行。

會議要求，人行各分支機構要高度重視，把推動常備借貸便利操作方式改革，管好用好新增3000億元支小再貸款額度作為當前的重要工作來做。要積極穩妥推動常備借貸便利操作方式改革，優化操作流程，提高操作效率，按規定及時滿足地方法人金融機搆合理流動性需求，有效防範流動性風險。要發揮好新增3000億元支小再貸款額度的積極作用，盡快部署、從嚴審核、精準投放，引導地方法人金融機構積極主動對接小微企業融資需求，加快貸款投放進度。