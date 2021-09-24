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中國人行砸3000億 金援小微企業 工商個體戶也適用

中國新聞組╱綜合報導
人民銀行新增人民幣3000億元支小再貸款額，力挺小微企業。 （取材自微博）
人民銀行新增人民幣3000億元支小再貸款額，力挺小微企業。 （取材自微博）

中國人民銀行23日宣布，新增人民幣3000億元（約464.5億美元）支小再貸款額度，向市場傳遞信號，引導擴大小微企業信貸投放，充分發揮貨幣政策工具支持穩企業、保就業的積極作用。

人民銀行召開電視會議，人行副行長劉國強宣布推動常備借貸便利操作方式改革，落實人民幣3000億元支小再貸款政策。

中國的支小再貸款，主要是為支持小微企業，發放對象是小型城市商業銀行、農村商業銀行、農村合作銀行和村鎮銀行等四類地方性法人金融機構。「再貸款」是中國特有的貨幣政策工具，由中央銀行貸款給商業銀行，再由商業銀行定向支持給小微企業。

人行新增3000億元支小再貸款額度，預計在今年剩餘四個月之內以優惠利率發給符合條件的地方法人銀行，支持其增加小微企業和個體工商戶貸款，加大對中小微企業紓困幫扶力度。

劉國強強調，人行安排3000億元支小再貸款額度，是進一步加大對小微企業支持力度的重要舉措，有利於保障小微企業正常生產經營，增強信貸總量增長的穩定性。

人行同時宣布推動常備借貸便利操作方式改革，劉國強指出，常備借貸便利利率是貨幣市場利率走廊上限，推動常備借貸便利操作方式改革，有序實現全流程電子化，有利於提高操作效率，穩定市場預期，增強銀行體系流動性的穩定性，維護貨幣市場利率平穩運行。

會議要求，人行各分支機構要高度重視，把推動常備借貸便利操作方式改革，管好用好新增3000億元支小再貸款額度作為當前的重要工作來做。要積極穩妥推動常備借貸便利操作方式改革，優化操作流程，提高操作效率，按規定及時滿足地方法人金融機搆合理流動性需求，有效防範流動性風險。要發揮好新增3000億元支小再貸款額度的積極作用，盡快部署、從嚴審核、精準投放，引導地方法人金融機構積極主動對接小微企業融資需求，加快貸款投放進度。

貸款 利率 貨幣

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