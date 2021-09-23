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習近平提「共同富裕」影響台商 陸委會提醒非自願風險

記者陳政錄／台北報導
中共總書記提出共同富裕理念，台商也要跟進。（新華社）
中共總書記提出共同富裕理念，台商也要跟進。（新華社）

中共總書記習近平提出「共同富裕」概念，引發台商關切，有台商表示可能被要求投入中國社會公益。陸委會副主委李麗珍23日表示，企業承擔社會責任值得肯定，但若是非自願的慈善捐助，可能讓企業主心生畏懼，提醒台商應留意在中國投資經營的風險。

李麗珍說，多年來中國台商對社會公益或慈善活動都相當積極，也有注意到台企聯和台商協會，對於中國提出「共同富裕」概念的一些響應。

她表示，陸委會對於有能力的企業承擔社會責任，是相當肯定的，但若非自願性的慈善捐助，會讓這些企業主心生恐懼，對在中國投資經營的台商產生不確定性和風險。

因此，李麗珍說，陸委會會加強跟中國台商的聯繫工作，掌握相關動態，適時提醒台商要注意風險。

一名長三角地區資深台商協會副會長表示，近年以來，中國官方屢次透過推動中西部發展、鄉村振興等原因，吸引或推動東部沿海台商組團，到甘肅、寧夏等內陸省份考察投資、參與地方發展、扶貧項目等，未來這類情形可能會更加明顯。

中國全國台企聯會長李政宏13日在北京出席，「新格局下的兩岸經貿合作與台灣經濟發展研討會」時，也談到「共同富裕」概念。他說，台商一直以來都很重視回饋社會，台企聯和各地台商協會也準備成立慈善基金會，另對於中國政府在企業的慈善作為提供稅收支持，做出法制化規範，台商也樂見其成。

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