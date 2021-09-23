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亞銀預測中國今年GDP增8.1% 消費仍是主力

記者林汪靜╱綜合報導
亞洲開發銀行預估今年中國GDP增速為8.1%，消費仍將是經濟增長的主要引擎。(新華社資料照片)
亞洲開發銀行預估今年中國GDP增速為8.1%，消費仍將是經濟增長的主要引擎。(新華社資料照片)

亞洲開發銀行22日發布報告顯示，儘管中國民眾消費復甦需要更長時間，但中國下半年穩健的出口和加大的財政支持力度將抵銷其影響，預計今年中國GDP增速為8.1%。

路透報導，亞銀22日發布的「2021年亞洲發展展望」預計中國經濟2022年將增長5.5%。儘管對新冠肺炎疫情的擔憂仍讓全球經濟承壓，但亞銀仍維持今年4月分對中國經濟今明兩年的增長預測。

亞銀駐中國代表處首席代表馮幽蘭表示，今年上半年，在出口強勁和消費好轉的推動下，中國經濟進一步復甦，今明兩年，消費仍將是經濟增長的主要引擎，其次是投資和淨出口。

報告指出，由於中國豬肉價格下跌使食品價格獲得控制，預計今年的消費品價格通脹將遠低於去年的水準。在今年的剩餘時間裡，非食品通脹率預計將保持溫和。

由於居民需求會逐步恢復，中國企業會發現難以提高服務價格，因此，對今年的通脹率預測被下調至1.3%，但仍保持2022年消費者物價指數（CPI）2.3%的預測值不變，以反映食品價格重新上漲的態勢。

上半年，隨著居民消費和社會消費品零售總額的穩步復甦，消費重新成為經濟增長的主要引擎，拉動經濟增長7.8個百分點。

投資則對經濟增長的貢獻率為2.4個百分點，較上年提高了0.9個百分點。今年前7個月，在製造業和房地產投資的推動下，名義固定資產投資從去年下降1.6%轉為增長10.3%。

而淨出口對今年中國經濟增長的貢獻將略高於之前的預期，儘管上漲的大宗商品價格預計會導致貿易順差有所下降。2022年，隨著經常帳戶順差增長放緩，淨出口對經濟增長的貢獻將有所減弱。

此外，報告稱，現有數據表明，中國勞動力市場隨著經濟復甦有所改善，截至6月底，外出農民工就業規模已基本恢復到2019年的同期水準；截至7月底，中國城鎮調查失業率為5.1%，比2019年同期下降了0.2個百分點。

中國 投資 就業

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