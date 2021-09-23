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瑞幸咖啡拚起死回生 連三「重磅公告」帶動市值飆漲

記者陳政錄╱綜合報導
中國瑞幸咖啡積極尋求起死回生。（取材自微博）
中國瑞幸咖啡積極尋求起死回生。（取材自微博）

曾誇下海口要「擊敗星巴克」的中國瑞幸咖啡，自2020年承認財務造假，被美國那斯達克退市後，仍積極尋求起死回生。21日晚，瑞幸連續發表三則公告，宣布在重組計劃和資本市場披露方面達到「里程碑式」進展，隨後於美國「粉單」市場上，股價一度飆漲18%，現報15.05美元，市值較一年前退市時成長超過十倍。

瑞幸咖啡21日晚聲明稱，公司與美國集體訴訟的原告代表，簽署了1億875萬美元的和解意向書，並已向開曼法院正式提交對可轉債債權人的債務重組方案，另一方面，正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交包括經審計財務報告在內的2020年年報。

瑞幸咖啡表示，現任管理層履新一年多來，對之前戰略和模式進行了根本性的調整創新，取得顯著效果。目前，瑞幸咖啡的董事長兼首席執行官為郭金義，創辦人陸正耀已經從公司出局。

瑞幸咖啡同時發布經SEC審計的2020年財報，顯示2020年淨收入為人民幣40.3億元，比2019年成長33.3%。不過，同年度經營費用人民幣66.2億元，包括人民幣約4.7億元的損失和費用，代表瑞幸2020年共虧損近人民幣26億元。

公告發布後，瑞幸咖啡在美國粉單市場上，漲幅一度超過18%，後收漲3.44%，報15.05美元，總市值38.1億美元；去年6月瑞幸自那斯達克退市時，股價為1.38美元，市值3.21億美元。

「粉單」市場是指由美國場外交易集團，提供的有價證券櫃檯買賣服務，旗下包括OTCQX以及OTCQB兩個板塊，並非正式的證券交易所，部分企業自美股退市後，轉到粉單市場等平台交易。

郭金義強調，2021年，瑞幸不斷擴展和提升運營成果，致力於為客戶提供高質量的產品和服務，並執行我們的戰略計劃，造福於所有利益相關者。

瑞幸咖啡連續發表公告。（取自瑞幸咖啡官方微博）
瑞幸咖啡連續發表公告。（取自瑞幸咖啡官方微博）

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