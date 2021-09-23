工業富聯擬花15億人民幣買庫藏股 用於員工持股

工業富聯執行長鄭弘孟。（圖：工業富聯提供）

鴻海 旗下工業富聯22日公告，擬以集中競價交易方式，使用不低於人民幣10億元（約1.54億美元），且不超過人民幣15億元（約2.32億美元）的公司自有資金，以不超過每股人民幣17.95元的價格進行回購，回購股份擬用於員工持股計畫。回購期限為自公司董事會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。

工業富聯執行長鄭弘孟表示，2021半年報已經顯示出工業富聯在高端智能製造、5G +雲計算、工業互聯網等既有優勢業務保持增長，同時公司資金運用健全、現金充足。根據未來戰略和業務發展計畫，管理層對於未來發展充滿信心。

鄭弘孟指出，為了激勵員工、進一步促進長期穩定的發展目標實現，公司決定進行首次股權回購，進行員工持股計畫。今後工業富聯將繼續發揮技術及行業優勢，在半導體、新能源車以及數據中心三大賽道上大力拓展新業務，使員工與公司共同發展、與市場共同成長。

公告顯示，本次回購股份有利於保護廣大投資 者的利益，增強投資者對公司未來發展前景的信心，有利於構建長期穩定的投資者結構，為公司在資本市場樹立良好形象，提升對公司的價值認可。本次股份回購用於員工持股計畫，有利於完善公司長效激勵機制、激勵公司員工為公司創造更大價值，提高公司員工的凝聚力，有利於促進公司穩定、健康、可持續發展。

根據計畫，本次回購若按照回購資金總額上限及回購價格上限測算，預計回購數量約為8356.55萬股。