光刻機第一股 准科創板上市

中國 近年力推半導體產業發展，備受注目的「光刻機第一股」華卓精科通過科創板上市申請，準備首次公開發行（IPO），相關訊息21日公開。值得注意的是，華卓精科上半年財報虧損達人民幣1874萬元（約291萬美元），領取過的中國政府補助金額，居然比營收 還高。

華卓精科2012年成立，實際控制人為北京清華大學教授朱煜。綜合媒體報導，該公司是中國首家，也是世界唯二可以自主研發並實現商業化生產的光刻機雙工件台供應商，主要業務包括光刻機雙工件台、超精密測控裝備整機以及關鍵部件等衍生產品的研發、生產以及銷售和技術服務。

中國公司申請IPO，會先向證監會提交申請，後在發審委的定期會議「上會」審核，若成功「過會」，即可發行股票 。7月29日，華卓精科首次上會時，一度被科創板暫緩審議，9月17日第二次上會時，華卓精科在招股書中刪除了「光刻機」相關概念，才得以過關。

「21世紀經濟報導」稱，在最初提交的招股書中，華卓精科將自己包裝成絕對的光刻機概念，表示公司核心產品為光刻機雙工件台等，但17日最後表述時，只提到公司以超精密機電系統設計等技術，開發了精密運動系統、晶圓級鍵合設備、激光退火設備等。

有分析指出，這或許側面反映，華卓精科在中國推動半導體產業發展下，被市場冠以「光刻機第一股」稱號，引來監管層質疑和維穩作法，因為當前中國資本市場上，光刻機作為半導體產業鏈核心「卡脖子」設備，股票幾乎是沾上概念就漲。