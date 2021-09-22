鴻海秋節趕工 iPhone 13出貨了

美國的果粉發現，蘋果第一批iPhone 13系列產品已經裝載上貨機開始出貨，發貨地是河南、也就是鴻海鄭州廠。（圖：蘋果提供）

這幾天中國、台灣等地正值中秋假期，蘋果iPhone 最大組裝基地鴻海集團鄭州廠卻更忙碌，趕工出貨iPhone 13系列新機。外電報導，美國 果粉發現，蘋果第一批iPhone 13系列新機已裝載上貨機開始出貨，發貨地是河南、也就是鴻海鄭州廠。

隨著新機開始發貨銷售，外資看好鴻海9月營收將暴衝，估計可由8月的4000億元台幣跳增至5400億元台幣（約142.9億美元至192.9億美元），月增率高達35%，不僅繳出月、年同增的「雙成長」佳績，也會創同期第三高紀錄。

在美國官網預購iPhone 13系列新機的消費者發現，透過Apple Store Online或Apple Store查看訂單狀態，蘋果官網顯示的訂單狀態為「準備發貨」；查看負責運送的物流商UPS網站，可使用追蹤服務看到包裹所在位置，iPhone 13系列新機已經坐上飛機，正在物流運送的途中，發貨地為河南。

網友提醒，蘋果與UPS及其他運輸合作夥伴密切合作，確保包裹到達時間比出貨日期早，無論UPS中顯示預計包裹到達日期是哪一天，果粉都要等到本周五、也就是9月24日才會拿到iPhone 13。

有分析師認為，高階iPhone 13現在預期出貨時間約三周至五周，比去年高階iPhone 12久，代表預購需求成長；但低階iPhone 13預期出貨時間在兩周內，比去年低階iPhone 12短，代表預購需求衰退。

分析師預期，高階iPhone 13 Pro/Pro Max在預購開始後的供應短缺現象，最快在11月中旬可顯著改善，出貨時間將改善到二周以內。

iPhone 13系列新機陸續在全球各地傳出預購人氣爆棚的好消息，不僅台灣「秒殺」，中國果粉搶買新機更不手軟。

據中國媒體指出，新機剛結束首輪預購，消費者一如往常的火爆搶購，不但部分熱銷機型多次被搶空，單價最貴的1TB「土豪版本」，當地果粉要排隊到11月才能拿到貨。

美國市場方面，外資分析師表示，蘋果新品發表會內容都符合預期，但有一些適度的驚喜，尤其在蘋果新產品發布同時，美國三大電信商也同步宣布新的促銷活動，今年的促銷金額力道都比去年更大，並且適用於所有電信商的新客戶和現有客戶。

外資表示，iPhone 13熱賣的最重要元素之一，就是電信商促銷和有效補貼政策，看好5G iPhone的換機潮周期。