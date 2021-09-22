下修Q3交車預期 理想汽車股價重挫

中國理想汽車21日股價重挫。（取自理想汽車官網）

繼蔚來汽車 後，第二家在美股那斯達克上市的中國新能源車企理想汽車，由於晶片 供應恢復慢於預期，20日在官網公告下修Q3汽車交付量，隔日21日港股開盤股價立刻翻黑，截至午間收盤，跌幅7.75%，報102.4港元，半日內蒸發約港幣178億元的市值。

據理想汽車公告，受馬來西亞新冠疫情影響，理想汽車的毫米波雷達供應商所採用的專用晶片嚴重減產，由於供應恢復速度慢於預期，目前公司預計2021年第3季汽車交付量約為2.45萬輛。在此之前，理想汽車預計的交付量為2.5萬到2.6萬輛。

理想汽車表示，將繼續監測市場狀況，並與其供應鏈合作夥伴保持密切合作，以盡量減少晶片短缺的影響。

理想汽車於2015年在北京市創辦成立，創辦人為李想，2018年10月發布第一款車型理想ONE後，2019年開始量產，2021年上半年汽車銷量3.01萬輛，年增率217.4%。

不過據該公司8月底發布上半年財報顯示，2021年上半年，公司營收 人民幣86.14億元（約13.3億美元），年增207.8%，但由於高研發投入，虧損反而持續擴大，淨虧損達人民幣5.95億元（約9240萬美元），相較去年同期擴大接近3倍。