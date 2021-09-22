我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯大外交戰：習近平諷「普世民主」與拜登的新冷戰

德州夫妻為保護孩子「戴口罩」 被餐館老闆趕出去

北京環球影城 遊客從中秋夯到十一

記者林汪靜／綜合報導
北京環球影城中秋連假期間吸引大批遊客，圖為「未來水世界」景區爆滿的遊客。（中新社）
北京環球影城中秋連假期間吸引大批遊客，圖為「未來水世界」景區爆滿的遊客。（中新社）

中國中秋小長假臨近尾聲，線上旅遊平台發布的報告顯示，截至21日9時，今年中秋期間，中國周邊遊（短程旅遊）預訂人數占出遊總人數比例為56%，高於2019年中秋和今年端午、清明假期標準，其中，由於北京環球影城中秋小長假期間開園，帶動北京成為最受歡迎目的地。

澎湃新聞報導，多個線上旅遊平台相繼發布2021中秋小長假報告，報告顯示，這個中秋假期是中國今年以來周邊遊需求最旺盛的一個小長假。攜程的數據顯示，截至21日9時，今年中秋期間，周邊遊預訂人數占出遊總人數比例為56%，高於2019年中秋和今年端午、清明假期標準；中秋周邊遊訂單中，對比2019年，飯店訂單量增長逾20%，門票預訂量增長近30%，租車訂單量增長77%。

同程旅行的報告顯示，中秋假期期間周邊短途出行產品預訂量較2019年增長46%。部分暑期被中斷的旅行需求在中秋假期釋放，加上長線遊（適合長假期的旅遊）的受限，讓周邊短途遊迎來出遊高峰。

而去哪兒數據顯示，北京成為中秋期間排名第一的目的地。從去哪兒發布的環球影城開業首月的前十大客源地來看，不僅中秋節，在距離10天後的中國「十一」國慶，在環球影城的帶動下，北京仍然是預訂量最高的熱門目的地。環球影城大酒店也成為了北京地區排名前5的熱門飯店。

馬蜂窩的數據指出，北京環球影城坐擁今年中國中秋熱門景點榜首，在樂園類產品訂單量中占比超過42%。同時，在環球影城的帶動下，中國掀起一股主題樂園熱，門票訂單量排名前30的景點中，主題樂園占比高達三分之一。

有部分「機智」的遊客選擇反向操作，在多數遊客將目光鎖定環球影城時奔赴別的主題樂園度過歡樂假期，上海迪士尼、廣州長隆、上海和北京的歡樂谷等都是門票訂單量位居前列的主題樂園。值得注意的是，除了「環球影城全攻略」之外，馬蜂窩的「上海迪士尼樂園全攻略」、「廣州長隆度假區全攻略」的閱讀量均比節前增長5倍以上。

另一方面，中秋佳節是家人團圓相聚的日子，愈來愈多消費者在不能與家人「線下」團聚的情況下，選擇用外賣為家鄉親人送上一份思念。美團外賣中秋小長假數據顯示，與去年同期相比，中秋假期期間外賣異地訂單增長了31.49%。根據美團外賣的數據，今年中秋節，中國異地外賣訂單增長相比去年漲幅達31.49%，廣州是今年中秋前夕異地外賣訂單量最多的城市。

主題樂園 環球影城 北京

上一則

先享受後付款規模近千億元 專家憂網購族負債不自知

延伸閱讀

2000張票48小時售罄 洛縣民眾搶著在此過中秋

2000張票48小時售罄 洛縣民眾搶著在此過中秋
北加州中文學校教中秋 傳揚中華文化

北加州中文學校教中秋 傳揚中華文化
46歲林志玲中秋秀自拍 近照曝光瘦了一圈

46歲林志玲中秋秀自拍 近照曝光瘦了一圈
暴雨淹水、疫情後 鄭州中秋又地震傳塌陷

暴雨淹水、疫情後 鄭州中秋又地震傳塌陷

熱門新聞

國內新創「獨角獸」睿能Gogoro 16日宣布將赴美掛牌上市，圖為電池換電站。本報資料照片

台灣留不住Gogoro？ 創投公會：燒錢公司在台募資難

2021-09-16 16:45
美國聯準會的「減碼年」即將到來，但真正讓經濟痛苦的會是財政支持方案的減縮。路透

真正讓美經濟痛苦的不是聯準會減碼 是「財政版」減碼

2021-09-19 19:15
（pexels）

Z世代1/5受訪者打算50歲前退休 4招助美夢成真

2021-09-20 13:20
史坦普500指數周五收在4,432.99點，已跌破50日均線。美聯社

美股跌至四周來谷底 若再大跌將是逢低進場時機

2021-09-18 07:27
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
中國電商網站「拼多多」創辦人黃崢。（路透資料照片）

今年最慘富豪 身家縮水280億美元 遠超恒大許家印

2021-09-16 22:17

超人氣

更多 >
川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%
恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤
目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑
聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰
紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助