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獨愛鮮肉月餅 上海人甘願排2小時

財經新聞組／綜合報導
中秋節來到，上海一些商家和老字號食品企業推出的月餅吸引顧客排隊選購。（新華社）
中秋節來到，上海一些商家和老字號食品企業推出的月餅吸引顧客排隊選購。（新華社）

上海人中秋節餐桌必不可少的美食是什麼？答案一定是鮮肉月餅。據某外賣平台數據顯示，常住人口不到全國人口2.5%的上海消費了全國53%的鮮肉月餅。網絡上流傳「下刀子都不能阻止上海人去光明邨排隊買鮮肉月餅」的戲謔，也道出了鮮肉月餅在上海人心中的地位。排隊幾小時，就為了吃上熱騰騰的鮮肉月餅。　　

中新社報導，上海老字號光明邨大酒家一大早店鋪門口就排起了長隊。工作人員說，由於場地限制，現場採取分段式排隊。「一批月餅（出爐）要半個小時，只能（夠）賣7個人。早上六點半開工，一直要忙到晚上七點才收工，五個鍋子同時做，也只能滿足部分顧客需求」。

一名消費者稱：「買鮮肉月餅至少要排隊兩小時，從小我就吃這家的月餅，到了中秋節還是想和家人一起嚐嚐小時候的味道，這是一種回憶，也是一種情懷」。

大排長隊的不止在光明邨門口，南京東路上的新雅粵菜館、真老大房、第一食品、泰康食品等品牌的鮮肉月餅也都是上海人的「心頭愛」。　　

鮮肉月餅是中秋時節上海市民餐桌上的經典，而排長隊買鮮肉月餅也由來已久。上海真老大房食品公司副總經理姚松鳴回憶，1999年9月20日，南京路步行街開街，正是中秋節前幾天，街上人山人海，鮮肉月餅的銷量一下子上去了。之後幾年，買鮮肉月餅的人愈來愈多，隊伍也愈來愈長。

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