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「南向通」24日上線 中國資金活水挹注香港

財經新聞組／綜合報導

債券通「南向通」將於24日上線，中國銀行（香港）首席經濟學家鄂志寰受訪時表示，「南向通」開通後，無疑將為境內投資者提供更加豐富的投資目標，更好地滿足走出去的需求，提高資產配置的靈活度和資產回報率，帶動資金流向香港市場，進而擴大離岸人民幣資金池規模。

中新社報導，鄂志寰表示，「北向通」開通4年時間，境外投資者通過債券通渠道持債規模約1.1兆人民幣。根據對「北向通」推出初期數據的分析，其開通前三個月增長較快，按月平均有8%左右。其後投資量逐漸趨於平穩，平均每月的增幅在2%至3%左右。

鄂志寰指出，境內機構投資境外債券渠道很有限，主要的公募QDII基金渠道，目前淨值僅1742億人民幣（約270.2億美元），且包含了對股票市場的投資。中銀香港預期，「南向通」開通後資金增速將追平「北向通」的情況。

中銀香港人民幣業務副主管楊傑文指出，從已經雙向互通的滬深港通、基金互認的經驗來看，基本都呈現資金淨流出境內市場的態勢，反映出境內資金到境外投資的需求是非常強烈的，但短期內債券通下資金仍然以淨流入中國市場為主。

楊傑文指出，由於境內債券市場的總託管量約為16.04兆美元，而香港債券市場的存量規模是3088.5億美元，不足境內債券市場量體的五十分之一。他認為，若未來可投資債券範圍以香港為節點拓展到全球市場，相信將促進資金流動更趨於動態平衡。

至於投資標的，鄂志寰預計，「南向通」開通後，中國機構投資者將聚焦一些中低風險的投資標的，並主要會選擇一些評級比較高的中資美元債、點心債等。她相信隨著境內投資者境外配置資產的經驗更豐富後，投資者對風險管理的能力也會提升，未來可選擇的債券範圍將會更多元。

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