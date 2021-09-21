台積拚綠色製造 五路並進

台積電衝刺綠色製造，今年將強化氣候變遷、能源管理、水管理、廢棄物管理、空氣汙染防制等五大面向。（路透資料照片）

台積電 衝刺綠色製造，截至目前已號召1144家供應鏈 夥伴參與，今年將強化氣候變遷、能源管理、水管理、廢棄物管理、空氣汙染防制等五大面向。

法人看好，台積電此舉有助永續經營並吸引更多國際一線大客戶下單，朝外資期許的2025年營收較2020年倍增，成為全球第一大半導體公司的里程碑邁進。

台積電已訂下2030年協同供應鏈省電15億度的目標，並積極朝2050年達到淨零排的願景邁進。據悉，與台積電共同衝刺綠色製造的夥伴，包括應用材料、旭化成、艾司摩爾（ASML）、長春石化、迪思科、科林研發、信越、漢唐等全球半導體指標企業。

法人指出，因應氣候變遷帶來的衝擊，蘋果 、Google等指標廠都已訂下明確的綠色製造目標，其中，蘋果已拍板所有產品製程將於2030年達成「碳中和」，即十年後出售的每一具蘋果硬體裝置，對氣候的影響都必須是「零」。

台積電身為全球晶圓代工龍頭，也是蘋果等國際大廠重要夥伴，此刻衝刺綠色製造，未來仍將是國際巨擘合作首選，對後續接單與營運都有正面幫助。

台積電董事長劉德音日前已宣示，台積電承諾在2050年達到淨零排目標，2030年溫室氣體排放量回到2020年標準，希望以實際行動擴大綠色影響力。

台積電內部統計，過去兩年偕同供應商合作，累計已省電逾2億度，如今訂出更積極的指標，內部為提升能源運用效率，已將10奈米部分產能升級7奈米、5奈米與3奈米開發新世代節能設備，淘汰低效能的後段封測附屬設備、制定封測新機台規格等。

台積電對外也要求供應商配合綠色製造措施。其中，供應鏈空運運輸的碳排放也納入綜合評鑑，台積電在地採購多數集中在零組件、耗材、氣體等，部分高階極紫外光（EUV）設備、先進封裝設備則採分批運輸方式調度，整體生產區位將持續吸引供應鏈群聚，並將在地供應商減少廢棄物產出也納入重要評鑑指標。

台積電強調，積極透過評鑑、稽核和訓練等制度，要求供應商節能、節水、減廢以及共同設計節能機台和廠務設備等措施，今年更進一步要求供應商碳足跡盤查，朝向低碳供應鏈方向邁進等。

台積電也運用問卷等調查分析相關高風險供應商，鑑別出109家涵蓋原物料、零配件、封裝測試及廢棄物處理四類供應商為高風險供應商，並訂出改善指標，同時，今年也將完成高用電供應商（單一廠區用電量超過500萬kWh）的調查分析。