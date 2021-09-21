我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

民航機駕駛員涉南加多起強姦案 DNA讓他現形落網

台積拚綠色製造 五路並進

記者尹慧中／台北21日電
台積電衝刺綠色製造，今年將強化氣候變遷、能源管理、水管理、廢棄物管理、空氣汙染防制等五大面向。（路透資料照片）
台積電衝刺綠色製造，今年將強化氣候變遷、能源管理、水管理、廢棄物管理、空氣汙染防制等五大面向。（路透資料照片）

台積電衝刺綠色製造，截至目前已號召1144家供應鏈夥伴參與，今年將強化氣候變遷、能源管理、水管理、廢棄物管理、空氣汙染防制等五大面向。

法人看好，台積電此舉有助永續經營並吸引更多國際一線大客戶下單，朝外資期許的2025年營收較2020年倍增，成為全球第一大半導體公司的里程碑邁進。

台積電已訂下2030年協同供應鏈省電15億度的目標，並積極朝2050年達到淨零排的願景邁進。據悉，與台積電共同衝刺綠色製造的夥伴，包括應用材料、旭化成、艾司摩爾（ASML）、長春石化、迪思科、科林研發、信越、漢唐等全球半導體指標企業。

法人指出，因應氣候變遷帶來的衝擊，蘋果、Google等指標廠都已訂下明確的綠色製造目標，其中，蘋果已拍板所有產品製程將於2030年達成「碳中和」，即十年後出售的每一具蘋果硬體裝置，對氣候的影響都必須是「零」。

台積電身為全球晶圓代工龍頭，也是蘋果等國際大廠重要夥伴，此刻衝刺綠色製造，未來仍將是國際巨擘合作首選，對後續接單與營運都有正面幫助。

台積電董事長劉德音日前已宣示，台積電承諾在2050年達到淨零排目標，2030年溫室氣體排放量回到2020年標準，希望以實際行動擴大綠色影響力。

台積電內部統計，過去兩年偕同供應商合作，累計已省電逾2億度，如今訂出更積極的指標，內部為提升能源運用效率，已將10奈米部分產能升級7奈米、5奈米與3奈米開發新世代節能設備，淘汰低效能的後段封測附屬設備、制定封測新機台規格等。

台積電對外也要求供應商配合綠色製造措施。其中，供應鏈空運運輸的碳排放也納入綜合評鑑，台積電在地採購多數集中在零組件、耗材、氣體等，部分高階極紫外光（EUV）設備、先進封裝設備則採分批運輸方式調度，整體生產區位將持續吸引供應鏈群聚，並將在地供應商減少廢棄物產出也納入重要評鑑指標。

台積電強調，積極透過評鑑、稽核和訓練等制度，要求供應商節能、節水、減廢以及共同設計節能機台和廠務設備等措施，今年更進一步要求供應商碳足跡盤查，朝向低碳供應鏈方向邁進等。

台積電也運用問卷等調查分析相關高風險供應商，鑑別出109家涵蓋原物料、零配件、封裝測試及廢棄物處理四類供應商為高風險供應商，並訂出改善指標，同時，今年也將完成高用電供應商（單一廠區用電量超過500萬kWh）的調查分析。

台積電 供應鏈 蘋果

上一則

債限問題難解 股市深受其害

下一則

郭明錤：螢幕下指紋辨識iPhone 明年見

延伸閱讀

蘋果傳後年推出折疊機 有左右開蓋 也有上下掀蓋

蘋果傳後年推出折疊機 有左右開蓋 也有上下掀蓋
德半導體重鎮停電 台積電可望獲車用超急單

德半導體重鎮停電 台積電可望獲車用超急單
華爾街：蘋果仍在超級周期

華爾街：蘋果仍在超級周期
熱門遊戲「堡壘之夜」打官司 蘋果在10指控中獲9勝訴

熱門遊戲「堡壘之夜」打官司 蘋果在10指控中獲9勝訴

熱門新聞

國內新創「獨角獸」睿能Gogoro 16日宣布將赴美掛牌上市，圖為電池換電站。本報資料照片

台灣留不住Gogoro？ 創投公會：燒錢公司在台募資難

2021-09-16 16:45
美國聯準會的「減碼年」即將到來，但真正讓經濟痛苦的會是財政支持方案的減縮。路透

真正讓美經濟痛苦的不是聯準會減碼 是「財政版」減碼

2021-09-19 19:15
（pexels）

Z世代1/5受訪者打算50歲前退休 4招助美夢成真

2021-09-20 13:20
史坦普500指數周五收在4,432.99點，已跌破50日均線。美聯社

美股跌至四周來谷底 若再大跌將是逢低進場時機

2021-09-18 07:27
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
中國電商網站「拼多多」創辦人黃崢。（路透資料照片）

今年最慘富豪 身家縮水280億美元 遠超恒大許家印

2021-09-16 22:17

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地