中國疫苗7月出口衝上24.3億美元 創新高

中國疫苗出口金額也創新高。圖為中國援助的新冠疫苗運抵肯尼亞。（新華社）

中國 國藥和科興新冠肺炎疫苗 獲得世衛緊急授權後，疫苗出口金額也創高；據中國海關總署最新公布的進出口統計顯示，7月人體使用疫苗出口金額達到人民幣156.6億元（約24.3億美元），再創歷史新高，與6月相比大增84.8%，顯示中國新冠疫苗已被愈來愈多的國家採用。

中國出口的人用疫苗，絕大部分都是新冠疫苗，7月出口金額達人民幣156.6億元，續創歷史新高，累計今年前七月，中國疫苗出口金額為人民幣427億元（約66.3億美元）。

從出口市場可以看出誰最愛用中國製新冠疫苗，7月前五大出口目的國的出口額均超過人民幣10億元（約1.5億美元），其中印尼為第一大採購國，採購金額人民幣16.7億元（約2.5億美元）。從出口省市來看，7月疫苗出口集中在北京 市，出口金額達到人民幣141.5億元（約21.9億美元），占比90.3%。

新華社報導，中國已向世界提供了新冠疫苗和原液超7.7億劑（去年至今年7月），居全球首位。另據中國海關總署統計，今年上半年中國已向112個國家和地區出口了超過5億劑新冠疫苗和原液。

簡單計算一下，光是7月一個月，中國新冠疫苗和原液出口就超過2.7億劑，已是上半年出口量的一半，成長速度相當驚人。

中國官方並宣布，今年全年將努力向全球提供20億劑疫苗，這代表今年剩下的幾個月裡，新冠疫苗的出口將維持高速成長。

目前中國可以出口新冠疫苗共有四家公司，包括國藥中生北京公司、北京科興中維公司、康希諾公司及國藥中生武漢生物，合計有四款疫苗被列入出口新冠疫苗產品清單中，並正在對外大量出貨。

至於準備進入出口名單的還有康泰生物、智飛生物的新冠疫苗，這兩家公司已在中國國內獲准緊急使用，在展開國際多中心三期臨床試驗的同時，也準備拓展海外市場。

其中康泰生物目前已與馬來西亞永大集團達成新冠疫苗採購合作，和阿根廷製藥公司Sinergium Biotech S.A.簽署許可分銷協議；智飛生物已累計向烏茲別克出口超過1,000萬劑新冠疫苗，並將在烏茲別克設置新冠疫苗生產線。

在先進國家宣示要為窮國提供新冠疫苗之際，中國也默默提供陸製疫苗，幫助亞洲、拉美、非洲等開發中國家填補疫苗供應缺口，乘機擴大北京的影響力並洗刷形象，成全球「疫苗外交」一股不容小覷的勢力。

據BBC中文網，中國國藥疫苗已是全球接種人口第三多的疫苗品牌，僅次於AZ及輝瑞／BNT。

在「全球新冠肺炎疫苗取得機制」（Covax）未能達成疫苗分發目標之際，中國已透過小規模捐贈、大規模銷售合約等方式，把上億劑疫苗運抵各國，幫助各國加快施打新冠疫苗，並強化與各國的關係。