第三代半導體商機 台廠布局搶攻下一個成長引擎

5G、電動車等終端應用需求爆發，推升第三代半導體火紅。（本報資料照片）

第三代半導體隨國際大廠爭相開發系統與終端應用，市場正快速擴大，業界觀察，雖然第三代半導體的氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）關鍵材料基板仍是歐美大廠天下，但台廠在製造端深耕多年，並配合國際市場出海口擴大，正成為產業下一個成長引擎。

業界觀察，目前台廠切入第三代半導體相關代工，主要可以分為四批類型：晶圓代工廠、矽晶圓與磊晶廠、砷化鎵大廠、二極體廠商，各自配合客戶發揮強項。

第一類是晶圓代工廠，台積電早在2010年就開始布局該領域，並鎖定氮化鎵相關製造。2014年率先在旗下6吋晶圓廠運用氮化鎵技術生產，2015年擴大至低壓與高壓氮化鎵元件生產，至於矽基氮化鎵製程是在2017年投入量產，相關晶圓出貨近年顯著成長，主要是配合整合的電力驅動器、車用製程以及射頻放大器製程，近年支援客戶系統晶片設計等。

此外，世界先進也積極配合客戶產品開發與設計定案，相關應用客戶群已超過十個，目標最快年內或明年初產品開始量產，屆時將開始貢獻營收 。

第二類則是矽晶圓與磊晶廠，半導體矽晶圓大廠環球晶布局第三代半導體已有數年時間，在碳化矽（SiC）方面，已有4吋產能，並正積極發展6吋產品。

另外漢磊與嘉晶分別專注在晶圓代工與生產磊晶材料領域，同時也布局SiC、GaN等化合物半導體元件多年，其中，SiC更是台灣 半導體業唯一已建置4吋與6吋產能的廠商；據悉目前4吋月產能約1,200至1,500片，6吋月產能約500至800片，由於單價比一般矽為主的邏輯IC代工生產價格貴十倍，推升漢磊營運突飛猛進。

第三類則是二極體廠商，業界觀察，亞洲二極體產能最大的強茂，已成功開發多種碳化矽（SiC）新產品，陸續在今年底至明年放量；法人預估可望帶動營收成長20％，而產品組合改善加上新品貢獻，營業利益率年增上看99％。

同時車用二極體龍頭廠朋程，也與母集團中美晶串起SiC供應鏈 ，由中美晶旗下環球晶發展基板，朋程負責模組，共同打開市場，預期SIC自組供應鏈所帶來的效益，要至2023年會較為明顯看到成果。

最後是第四類砷化鎵大廠。比如砷化鎵（GaAs）晶圓代工龍頭穩懋先前在第三代半導體的氮化鎵領域練兵多年，本身在碳化矽基氮化鎵（GaN on SiC）晶圓代工服務量產出貨穩定，更因應市場需求成長已拍板南科三年擴產投資等。

同時宏捷科、太極旗下盛新材料、富采旗下晶成半導體等業者，均已積極布局，期盼站在有利的位置，提前卡位商機，挹注營運持續向上。（記者尹慧中、李孟珊、鐘惠玲、陳昱翔）