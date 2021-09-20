電動車鋰電隔膜供需吃緊 引爆擴產潮

中國 新能源汽車 市場熱度不減，加上電動車 新國標驅動、新能源併網、5G基地台儲能等政策帶動下，據ICC鑫欏資訊統計，2021全年鋰電池需求規模將超過200GWh，對應鋰電隔膜需求量約55億平方米，年增55%。

不過，測算在TOP 5隔膜企業全年滿產的情況下，全年隔膜供應總量約52億平方米，專家分析，鋰電隔膜市場下半年供需吃緊。

財聯社報導，新能源汽車、電動車及儲能市場增長均遠超預期，帶動鋰電隔膜產量增長，而海外隔膜企業卻受限疫情擴產放緩，日韓松下、三星、LG化學等電池企業，因此擴大倚賴中國隔膜企業供應鏈，恩捷、星源、中材等陸廠在全球隔膜市場的占比進一步提升。

中關村新型電池技術創新聯盟祕書長於清教指出，相較全球隔膜市場競爭力，中國隔膜企業具高性能、低成本、供應穩定性等優勢。

中國鋰電隔膜廠依據塗覆加工技術可分為三種模式：電池廠塗覆、基膜廠塗覆和第三方塗覆。其中電池廠包括寧德時代、比亞迪、國軒、ATL等；基膜廠包括恩捷股份、星源材質、滄州明珠、河北金力等企業；這兩類均有自己的塗覆工廠。

第三方塗覆工廠是指從外部採購基膜自行塗覆，再銷售給電池廠，代表企業包括東莞卓高、上海頂皓、揚州中鋰、江蘇高瓴、旭冉電子等。

專家預期，全球鋰電池行業在未來的五到十年內仍處於高速增長期，中國鋰電池隔膜等細分市場還具有極大的上升空間。據W-Scope測算，到2025年全球鋰電池市場對隔膜需求達到200億平方米，到2030年接近320億平方米，是2020年的5.3倍。巨大市場將吸引鋰電隔膜企業開啟擴產潮。