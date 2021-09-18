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車用晶片荒 中國車商原價回收二手車

記者林宸誼／綜合報導

汽車缺「芯」引發的連鎖反應已影響到二手車，目前江蘇、福建、南京、山東、天津、四川等多個地區的豪車部分4S店，均推出以原價（發票價格）回收車齡一到二年、行駛里程不超過1.5萬公里的二手車活動。

第一財經日報報導，BMW品牌經銷商成都寶悅汽車，透過公眾號推送訊息指出：「只要是去年10月以後上牌的3系、X3，行駛里程不超過1.5萬公里，以當時原價回收。」

南京寧星賓士7月3日也發起了高價回收二手車的活動，自去年1月，新車開票為賓士E300L等系列，公里數1.5萬公里以內，經檢測無誤、無事故，以購車時發票價回購，活動至7月底。

此外，北京地區部分奧迪4S店，也推出9月奧迪官方認證車「高價回收 保值回購」的活動。

北方地區一家BMW 4S店二手車李經理表示，符合條件的部分車型是可以原價回購，官方認證的二手車的標準，一般車齡以一到二年為主，同時行駛公里數不會太大，基本是一年跑2萬公里以內，1萬公里或者1萬多公里的比較多。

經銷商之所以罕見地以發票價回購二手車，原因是汽車晶片短缺導致部分二手車價格大幅上漲，甚至出現了二手車價格比新車還貴的「價格倒掛」現象。

二手車 汽車 北京

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