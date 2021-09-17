我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

長榮再添殊榮 獲全球最佳國際線航空公司第3名

中央社／台北17日電
長榮航空獲美國知名旅遊雜誌「Travel+Leisure」評選為2021全球最佳國際線航空公司第3名，較去年第4名成績進步。圖／長榮航空提供
長榮航空獲美國知名旅遊雜誌「Travel+Leisure」評選為2021全球最佳國際線航空公司第3名，較去年第4名成績進步。圖／長榮航空提供

長榮航空再添殊榮，獲美國知名旅遊雜誌Travel+Leisure評選為2021全球最佳國際線航空公司第3名，較去年第4名成績進步，是長榮航空自2010年首次入榜前10名以來的最佳表現。

長榮航空說，獲Travel+Leisure再度肯定，彰顯出長榮航空於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，仍維持深受全球旅客認同的服務品質。

長榮航空總經理孫嘉明表示，雖然COVID-19為全球航空業帶來前所未有的衝擊和困境，也徹底改變了原本的服務型態，但長榮航空仍堅持服務的初衷，在疫情期間維持骨幹航線的基本運能，雖然機上的各項服務因應防疫政策必須簡化，公司仍致力於防疫與優質服務間取得平衡。

孫嘉明說，長榮航空也運用各項科技，打破時間、空間的概念，不斷朝無紙化、自動化推出新的服務方式，提供旅客更加自主、便利、貼心的服務，減少不必要的接觸，因應後疫情時代的服務新趨勢。

Travel+Leisure為發行全球知名專業旅遊雜誌，每年舉辦全球旅遊產業評比調查World's Best Awards Survey，邀請讀者至專門設置的網站，針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，評選結果具有消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。

這次調查的時間為1月11日至5月10日，「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價。

長榮航空今年與新加坡航空、卡達航空、阿聯酋航空、公務航空、土耳其航空、日本航空、維珍航空、大韓航空、紐西蘭航空入選全球前10大的行列。

長榮航空說，能從全球數百家航空公司中脫穎而出，不只憑藉著舒適的座椅、合理的票價及精心準備的機上餐點，更要能於各航班上提供每位乘客最貼心且穩定的服務品質。

長榮航空自COVID-19疫情爆發至今，不斷地從旅客思維角度出發，推動線上預約自助報到服務、改變登機順序，節省旅客寶貴的時間和提升機場營運的效能，同時也經由無紙化、無接觸式的全新服務流程，減少旅客於機場停留的時間以及接觸的機會，確保旅客能有更安全便利的飛行體驗。

長榮航空也陸續與國際平台試行健康證明數位驗證，讓旅客能夠輕鬆管理個人的PCR核酸檢測報告，並且獲得最新旅遊訊息、確保符合最新入境規範。

長榮 疫情 觀光

上一則

不甩疫情 8月零售逆勢上揚 銷售額成長0.7%

延伸閱讀

航空公司疫期退款慢 運輸部調查

航空公司疫期退款慢 運輸部調查
長榮巨無霸長範輪 全球最大貨櫃船 將抵英最大貨櫃港

長榮巨無霸長範輪 全球最大貨櫃船 將抵英最大貨櫃港
強制幼童搭機戴口罩 航空公司惹議

強制幼童搭機戴口罩 航空公司惹議
判航空公司應付女空服員化妝費 這國開先例 含修甲除毛

判航空公司應付女空服員化妝費 這國開先例 含修甲除毛

熱門新聞

美國前財長桑默斯表示，美國當前的經濟與外交政策，酷似1960和1970年代的狀況，這實在令人擔憂。 路透

桑默斯：美經濟與外交政策彷彿回到40年前 憂重蹈覆轍

2021-09-11 14:34
繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
諾貝爾經濟學獎得主暨紐約時報專欄作家克魯曼。路透

1970年代停滯性通膨重現？克魯曼：較像1951年

2021-09-14 07:13
即使通膨數據優於預期，但美股仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。(美聯社)

通膨低於預期 道指大跌292點

2021-09-14 16:29
國內新創「獨角獸」睿能Gogoro 16日宣布將赴美掛牌上市，圖為電池換電站。本報資料照片

台灣留不住Gogoro？ 創投公會：燒錢公司在台募資難

2021-09-16 16:45

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大