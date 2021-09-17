長榮再添殊榮 獲全球最佳國際線航空公司第3名

長榮航空獲美國知名旅遊雜誌「Travel+Leisure」評選為2021全球最佳國際線航空公司第3名，較去年第4名成績進步。圖／長榮航空提供

長榮 航空再添殊榮，獲美國知名旅遊雜誌Travel+Leisure評選為2021全球最佳國際線航空公司第3名，較去年第4名成績進步，是長榮航空自2010年首次入榜前10名以來的最佳表現。

長榮航空說，獲Travel+Leisure再度肯定，彰顯出長榮航空於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 期間，仍維持深受全球旅客認同的服務品質。

長榮航空總經理孫嘉明表示，雖然COVID-19為全球航空業帶來前所未有的衝擊和困境，也徹底改變了原本的服務型態，但長榮航空仍堅持服務的初衷，在疫情期間維持骨幹航線的基本運能，雖然機上的各項服務因應防疫政策必須簡化，公司仍致力於防疫與優質服務間取得平衡。

孫嘉明說，長榮航空也運用各項科技，打破時間、空間的概念，不斷朝無紙化、自動化推出新的服務方式，提供旅客更加自主、便利、貼心的服務，減少不必要的接觸，因應後疫情時代的服務新趨勢。

Travel+Leisure為發行全球知名專業旅遊雜誌，每年舉辦全球旅遊產業評比調查World's Best Awards Survey，邀請讀者至專門設置的網站，針對各項觀光 產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，評選結果具有消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。

這次調查的時間為1月11日至5月10日，「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價。

長榮航空今年與新加坡航空、卡達航空、阿聯酋航空、公務航空、土耳其航空、日本航空、維珍航空、大韓航空、紐西蘭航空入選全球前10大的行列。

長榮航空說，能從全球數百家航空公司中脫穎而出，不只憑藉著舒適的座椅、合理的票價及精心準備的機上餐點，更要能於各航班上提供每位乘客最貼心且穩定的服務品質。

長榮航空自COVID-19疫情爆發至今，不斷地從旅客思維角度出發，推動線上預約自助報到服務、改變登機順序，節省旅客寶貴的時間和提升機場營運的效能，同時也經由無紙化、無接觸式的全新服務流程，減少旅客於機場停留的時間以及接觸的機會，確保旅客能有更安全便利的飛行體驗。

長榮航空也陸續與國際平台試行健康證明數位驗證，讓旅客能夠輕鬆管理個人的PCR核酸檢測報告，並且獲得最新旅遊訊息、確保符合最新入境規範。