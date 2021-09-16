我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

中國70城房價年漲幅縮至4.2% 今年1月以來最低

記者林汪靜╱綜合報導
中國國家統計局15日公布的數據經估算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增4.2%，漲勢延續71個月，漲幅為今年1月以來最低。（取材自界面新聞）
中國國家統計局15日公布的數據經估算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增4.2%，漲勢延續71個月，漲幅為今年1月以來最低。（取材自界面新聞）

路透根據中國國家統計局15日公布的數據測算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增4.2%，低於上月的4.6%，漲勢延續71個月，漲幅為今年1月以來最低；較上月則漲0.2%，低於上月的0.3%，為今年來最低。

經估算，8月70個大中城市中，新建住宅價格指數較上月上漲的有46個，上月為51個；持平4個，上月為3個；下跌20個，上月為16個。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，8月分，中國各地全面落實房地產長效機制，持續加強房地產市場調控，70個大中城市商品住宅銷售價格月、年漲幅整體延續回落態勢。

國家統計局测算，8月分，一線城市新建商品住宅銷售價格較上月上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二線城市較上月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點；三線城市由上月上漲0.2%轉為持平。

從年漲幅來看，8月分，一線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期上漲5.7%，漲幅比上月回落0.3個百分點；二線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期上漲4.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點；三線城市新建商品住宅銷售價格上漲2.8%，漲幅比上月分別回落0.5個百分點。

中國 房地產 指數

上一則

財經簡訊

下一則

金融股抗通膨 前景看好

延伸閱讀

中國經濟增長放緩 8月消費遠遜預期 9月恐再受疫情拖累

中國經濟增長放緩 8月消費遠遜預期 9月恐再受疫情拖累
南韓疫情慘：人不找事、事不找人 失業率創新低

南韓疫情慘：人不找事、事不找人 失業率創新低
亞當斯攜手華社 19日慶中秋迎國慶

亞當斯攜手華社 19日慶中秋迎國慶
矽谷八月份房地產市場動態

矽谷八月份房地產市場動態

熱門新聞

繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
美國前財長桑默斯表示，美國當前的經濟與外交政策，酷似1960和1970年代的狀況，這實在令人擔憂。 路透

桑默斯：美經濟與外交政策彷彿回到40年前 憂重蹈覆轍

2021-09-11 14:34
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
諾貝爾經濟學獎得主暨紐約時報專欄作家克魯曼。路透

1970年代停滯性通膨重現？克魯曼：較像1951年

2021-09-14 07:13
即使通膨數據優於預期，但美股仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。(美聯社)

通膨低於預期 道指大跌292點

2021-09-14 16:29

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴