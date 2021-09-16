拜騰財務惡化 鴻海合作電動汽車喊卡

富士康與拜騰的合作的「M-Byte」項目傳出被擱置。(取材自微博)

鴻海集團旗下富士康與拜騰汽車 的電動汽車合作，因為拜騰汽車的財務狀況惡化而被擱置。

日本經濟新聞報導，今年1月4日，拜騰汽車與富士康科技集團、南京經濟技術開發區簽署戰略合作框架協議，合力加速推進拜騰首款車型M-Byte的量產製造工作 ，力爭在2022年第1季前實現M-Byte量產。

根據該協議，富士康將提供先進製造技術、營運管理經驗和產業鏈資源，全方位支援拜騰首款車型M-Byte的量產製造。

報導援引多位知情人士的話指出，該專案在不到六個月後就停止了，富士康已經將重點轉移到其他正在進行的電動汽車專案上。

不過也有消息人士認為，富士康與拜騰的合作的「M-Byte」項目尚未正式終止，但此時繼續進行非常具有挑戰性。

知情人士表示，雖然仍有一些富士康員工在拜騰工廠，但他們正在做收尾工作，並為必要時的離開做準備。

報導從三位知情人士處獲得的消息判斷，拜騰的債務困境以及複雜的股東結構給富士康帶來的困難超出了富士康的預期。

富士康母公司鴻海14日曾宣布與泰國國家石油公司正式簽約成立合資公司，這項長達5到6年的投資計畫，將從設立新的工廠開始，逐步建立生產製造系統、供應鏈管理和工程研發中心，投資金額約10至20億美元規模。

第一階段是規劃2至3年時間，達到年產能5萬輛的製造目標，並在未來擴展到每年15萬輛的產能。

值得關注的是，在今年7月，彭博也曾報導，富士康和拜騰汽車合作生變的消息，報導指出，拜騰汽車股東方一汽集團已接手公司，富士康派往拜騰南京工廠的工作人員正在撤出，進而導致拜騰汽車明年初開始量產的計畫或再次被耽擱。

當時，對於富士康是否已經退出和拜騰的戰略合作及概念車型的量產狀況，拜騰汽車方面回應表示，拜騰正在積極推進首款車的量產工作。與此同時，結合公司當前需要，拜騰正在進行團隊的優化建設，由拜騰核心股東一汽集團、合作夥伴富士康等分工合作，向拜騰派駐高管支持量產和營運工作的展開。拜騰將充分利用一汽集團、富士康、地方政府等核心資源，制定一攬子相關方案，穩步推進首款車量產上市。

天眼查App顯示，今年7月12日，拜騰汽車關聯公司南京知行新能源汽車技術開發有限公司，被上海華訊網路系統申請強制清算與破產 ，案號為（2021）蘇0113破申26號，經辦法院為江蘇省南京市棲霞區人民法院。

拜騰汽車當時回應，目前有債權人向法院提起訴訟並對拜騰提起破產申請，法院還沒有正式受理破產申請，拜騰正在積極應對並尋求和解。