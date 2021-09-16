華為秀出祕密武器 任正非：反制美國 歐拉出擊

華為 總裁任正非 表示，鴻蒙已經開始了前進的步伐，而鴻蒙之外，華為還有備胎「歐拉」，歐拉正在大踏步地前進，定位是瞄準國家數字基礎設施的操作系統和生態。此外，任正非還透露華為開始布局研究6G ，未雨綢繆搶占專利陣地。

歐拉（Euler OS）是華為伺服器的操作系統，是企業級Linux操作系統平台，用於華為的雲服務和通信設備伺服器。

當年華為放話不懼美國 制裁，任正非14日晚間在華為中央研究院創新先鋒座談會上，與科學家、專家、實習生三方對話，任正非透露，被美國打壓的這兩年，如今才告別兩年來的混亂驚恐。

他表示，這兩年華為受美國的制裁，不再追求用最好的零部件造最好的產品，華為用合理的部件也造出了高質量的產品，大大地改善了盈利能力。

反制美國制裁，任正非提及了海思，也點名了鴻蒙、歐拉任重道遠，強調 鴻蒙已經開始了前進的步伐，還有備胎歐拉正在大踏步地前進。

華為旗下的海思半導體是積體電路設計中心，除了研發5G基帶的麒麟990處理器，還為華為提供鯤鵬系列伺服器晶片、基地台晶片、基帶晶片、AI晶片等。

任正非表示：我們允許海思繼續去爬喜馬拉雅山，華為大部分在山下種土豆（馬鈴薯）、放牧，把乾糧源源不斷送給爬山的人，因為珠穆朗瑪峰上種不了水稻，這就是公司的機制。

座談前夕華為13日發布，鴻蒙操作系统（Harmony OS 2 升級版）用戶數突破1億。截至8月有超過1000家硬體生態廠商加入 HarmonyOS Connect（鴻蒙智聯）品牌，超過300家應用和服務夥伴已開發 HarmonyOS 應用和服務，HarmonyOS 開發者數量130萬，較去年增長超10倍。

任正非說，鴻蒙、歐拉任重道遠，鴻蒙已經開始了前進的步伐，歐拉正在大踏步地前進。在這次座談中，任正非還提到華為要打歐拉會戰。