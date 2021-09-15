鴻海、裕隆在歐洲秘密打造 台灣首輛自製電動車曝光

網友曝光疑似MIH第一代電動車。（取材自PTT）

台灣 第一輛國人自製的電動車 將問世。由鴻海 與裕隆兩大集團合資設立的鴻華先進委託國際超跑設計公司，在歐洲秘密打造的第一輛電動車已正式抵達台灣，目前已出關停駐裕隆新店廠區，預計10月正式亮相。

這不僅代表鴻海與裕隆的電動車事業有重大突破，對台灣電動車兆元產業更是一大里程碑，意味整體產業「馬達正式啟動」，準備登上國際舞台。

鴻海董事長劉揚偉之前透露，將在10月18日鴻海科技日，對外展示鴻華先進推出的三款主力電動車。近期有網友在PTT貼出疑似「MIH第一代電動車」的照片，其俐落、流線的外觀設計略有跑車味，車頭保險桿上隱約可見「Foxtron（鴻華先進）」字樣，意外讓當中的一款車種提前曝光。

鴻海昨（14）日表示，「很遺憾運送的過程中，意外曝光，也請大家10月18號鴻海科技日拭目以待」。間接證實了該照片就是MIH即將發表的電動車。

裕隆指出，旗下自創品牌納智捷汽車朝「電動化」轉型，鎖定更大眾化的電動車市場。裕隆在近期的法說會上也透露，10月18日鴻海科技日上，鴻華先進將展出電動車「Model C」，據悉，Model C就是此次流出間諜照的電動車，預計兩年內問世。目前Model C是車款代號，屆時將有新名稱。

裕隆強調，納智捷透過鴻華先進的MIH開放平台開發新車，藉由鴻海集團製造管理、成本管控上優勢，讓納智捷得以取得價格合理、具競爭力的新（電動）車產品，藉此延續品牌經營。鴻華先進也需要納智捷的量產，證明MIH造車本事，作為爭取全球代工訂單的敲門磚。

依據裕隆說法，納智捷將全力發展電動車，第一款車將採用鴻華先進開發的Model C電動休旅車。另外，納智捷加速產品電動與智能化，將持續推出URX、U6等產品戰力，待2023年底Model C量產後，跨入電動化時代。

業界預期，Model C價格會相對親民。看到Model C的間諜照後，有網友表示，第一關不醜，算及格啦。另外，有網友說， 比特斯拉的Model 3更潮的感覺， 雖然這應該是概念車。還有網友表示，價格實在就會有人買。