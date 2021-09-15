三星重工寧波廠結束26年經營 計畫在年底前撤資解散

三星 集團持續縮減在中國 的業務，三星重工14日宣布撤資解散旗下造船廠三星重工業寧波有限公司（簡稱三星重工寧波），計畫在年底前停工，明年初交接，結束26年經營。但公司單方解除勞動關係，引發數千名員工聚集抗議要求賠償。

香港經濟日報報導，自韓國2016年同意美國部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），引發中國強烈的反韓情緒後，韓資企業撤出中國的腳步未曾停歇。其中，三星集團就分別於2019及2020年，結束在中國的智慧手機及電視機生產線。

韓聯社報導，三星重工於1995年和2006年分別在浙江省寧波市和山東省榮成市設立船舶分段相關產品生產法人，去年底兩家工廠的生產量分別為15萬噸和20萬噸。但因寧波廠設備老舊導致生產效率低落，加上總公司改善海外工廠營運效率的戰略，最終決定撤離。未來將會把重心放在榮成廠的營運上。

中國網上流傳一段影片，三星重工寧波數千員工9日聚集在廠區高呼「三星是我家，我要工作 ，我要養家糊口」的口號，抗議資方撤資行為，並要求賠償。當時有六名韓籍主管到場說明，已與工會和員工代表溝通，希望員工保持冷靜，理智維權，但勞資雙方並未達成一致。

搜狐網報導，三星重工寧波提前解散員工終止勞動合約補償方案，初步內容為n+1（工作年資+1個月工資），公司於13日與全體員工解除勞動關係。有員工透露，三星重工韓國總部已向寧波廠撥款人民幣7.5億元（約1.1億美元）作為善後，且款項已到帳。但資方沒有公布相關訊息。

三星重工寧波是三星重工業在中國的首家獨資造船基地，總投資額2.5億美元，員工數約4500人。目前該廠仍有七、八個船體建造中，但員工無心工作，且很多協力廠商已經撤離。已結束生產的廠房將轉移給山東榮成廠區。

今年7月，員工得知三星母公司準備結束寧波廠業務的消息。其中，廠區所在地的寧波市北侖區政府已經公告文件，三星重工寧波廠1178畝（約78.5公頃）土地目前已完成收回協議簽訂，成為當地官方「騰籠換鳥」計畫的一部分。