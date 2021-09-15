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小米智能眼鏡探索版 兼通話、導航、拍照、翻譯功能

記者戴瑞芬／綜合報導

小米智能眼鏡探索版14日正式亮相，這款概念智能眼鏡採用MicroLED「光波導」技術，是繼Facebook推出首款智能眼鏡後，搶先蘋果，在小米官網上公布概念新品。

據小米官方微博表示：小米智能眼鏡探索版畫面可直接在眼前浮現。而且採用微型化設計；眼鏡總重51克，與普通眼鏡幾無分別，但具備通話、導航、拍照、翻譯等功能於一身。

產業研究機構LEDinside指，令人關注的是，小米智能眼鏡探索版採用的光波導（Optical Waveguide）技術，是一種讓光線扭轉180度的黑科技。讓隱藏在眼鏡框架中的Micro LED屏幕圖像，通過光波導鏡片的微觀光柵結構無數次反射和擴散，精準傳遞到人眼。

此外，為了保證足夠的亮度，小米智能眼鏡探索版採用了發光效率最高的純綠色方案，內核亮度能夠達到200萬尼特。雖然和OLED同為自發光，但採用無機材料擁有更高的壽命。

配置上，小米智能眼鏡集成了497個微型傳感器和通訊模塊，集成四核處理器、電池觸摸板、Wi-Fi/藍牙模組等，運行Android系統、具有獨立操作邏輯。小米為其制定了關鍵交互邏輯，平時盡量避免打擾，在關鍵時刻則能夠及時顯示重要信息。

另外，小米智能眼鏡內置500萬像素鏡頭，可以快速「拍照」和「拍圖翻譯」。拍照指示燈會在相機工作時亮起，提示路人保護隱私

只是這款智能眼鏡只是新技術概念新品，實體上市時間仍未定。

小米 觀光 隱私

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