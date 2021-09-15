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中國房企踩紅線 恐爆債務危機 21家有違約風險

記者林汪靜／綜合報導
貝殼研究院統計，監測的85家房企中，21家企業有債務違約風險。（中新社資料照片）
貝殼研究院統計，監測的85家房企中，21家企業有債務違約風險。（中新社資料照片）

中國房地產調控持續收緊，不少房企不堪負荷，出現債務危機。根據貝殼研究院統計，在監測的85家房企中，包括格力地產及富力地產等八家企業踩中三條紅線，中國恒大等13家踩中兩條紅線，專家認為這21家企業可能有債務違約的可能。

之前中國監管部門頒布新規控制房地產企業有息債務的增長，設置「三道紅線」，紅線1為剔除預收款後的資產負債率大於70%；紅線2為淨負債率大於100%；紅線3為現金短債比小於一倍。根據「三道紅線」觸線情況不同，將房地產企業分為「紅、橙、黃、綠」四檔。

專家認為，踩中兩條線的「橙檔」及踩中三條線的「紅檔」企業表現較差，在市場沒有出現明顯向好的情況下，不排除個別企業出現債務違約的可能。

中國85家房企已經公布上半年財報，貝殼研究院依據財報數據發現，僅32家房企實現「三道紅線」達標，屬於安全的「綠檔」，占比還不到一半。

而踩到兩條紅線甚至三條紅線的企業，其指標表現就比較羸弱，部分企業甚至暴露出較大的經營風險。貝殼研究院數據顯示，截至上半年，中國恒大、綠地控股、洲控股、金融街、中交地產、華發股份、首開股份、美好置業等13家企業踩中兩條紅線，落入「橙檔」；藍光發展、京投發展、泰禾集團、格力地產、華夏幸福、富力地產、中天金融、嘉凱城八家企業的三項指標均未達標，踩中三條紅線，落入「紅檔」。

統計數據顯示，八家踩到三條線的「紅檔」房企包括近期風波不斷的藍光發展、泰禾集團、華夏幸福。藍光發展的各項指標進一步惡化，相較於去年底，今年又有兩項指標超過數值。泰禾集團、華夏幸福去年就是「紅檔」房企，今年繼續在紅檔，如今，藍光發展和華夏幸福正在尋找資金，泰禾集團則積極自救。

中國恒大剔除預收款後的資產負債率、淨負債率、現金短債比分別為81%、99.8%、0.67，淨負債率指標勉強低於監管紅線，落入「橙檔」。

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