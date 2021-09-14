新能源車企業 中國鼓勵整併做大做強

中國工信部部長肖亞慶鼓勵新能源汽車企業兼併重組做大做強，進一步提高產業集中度。圖為中國新能源汽車小鵬汽車。（路透）

中國 工信部部長肖亞慶表示，現在新能源汽車 企業數量太多，處於小而散的狀況，鼓勵企業兼併重組做大做強，進一步提高產業集中度。

肖亞慶13日在中國國務院 新聞辦公室舉行的記者會上表示，要看到新能源汽車技術含量高的特點，所以資源應該盡可能市場化集中，避免分散。

他指出，下一步中國將加快充換電基礎設施建設，持續開展好新能源汽車下鄉活動，也要抓好公共領域汽車全面電動化的城市試點，推動提高城市公車、計程車及物流配送等領域新能源汽車的比率。同時，希望各地頒布更多新能源汽車停車、充電等優惠政策，優化汽車限購措施。

中國汽車工業協會公布的數據顯示，中國8月汽車銷量179.9萬輛，年減17.8%；今年1到8月汽車銷量1655.6萬輛，年增13.7%。不過，8月新能源汽車市場依然跑贏大市，產銷較去年同期和較上月繼續保持增長，產銷量首次超過30萬輛，再創歷史新高。

新能源汽車滲透率8月已提升至17.8%。中汽協指出，按照這樣的態勢發展，中國將提前實現2025年新能源汽車20%市占的中長期規劃目標。

8月中旬至今，在晶片短缺的大環境下，豪華車與新能源車繼續高歌猛進，其中上海新能源車上險量（汽車保險新投保數量）達到10.9萬輛，市占率高達33%。

上險數的變化更加明顯的顯示出新能源車在上海高歌猛進的勢頭，2018年，上海新能源車上險數為5.4萬輛，市占率8.73%，其中網約車占到主力，僅上汽榮威的上險數就達到了1.92萬輛，占比超過35.5%。