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紓解晶片荒 中國將簡化審批程序

記者林汪靜／綜合報導

中國工信部總工程師田玉龍表示，去年下半年以來全球積體電路製造產能持續緊張，各行各業陸續「缺晶片」，將透過簡化審批程序、簡化流程加快審批，可以使替代晶片能盡快地推廣應用，但整體來看晶片供應鏈緊張的問題仍然會存在一段時間，當前問題還是比較嚴峻。

田玉龍分析原因主要有兩個：第一，全球疫情爆發使得製造企業普遍放緩了產能擴充計畫，造成了產能供應和需求間的錯配；第二，疫情持續不斷反覆，使一些國家和地區關停了一些晶片生產線，這樣造成了產量減產，使得部分晶片出現了斷供現象。

田玉龍說，目前採取了一些措施加快推動替代方案，透過簡化審批程序、簡化流程加快審批，使替代晶片能盡快地推廣應用，雖然現在獲得了一定緩解，但總體來看，晶片供應鏈緊張的問題還是會存在一段時間，當前這個問題還是比較嚴峻。

他表示，下一步，中國工信部將加強協調力度，加強供應鏈精準對接，使汽車晶片能在供給能力上全面提升，使汽車行業平穩健康發展。主要有三項措施：第一，是保障穩定運行。加強對汽車行業發展和晶片製造供應能力的監測，分析研判，有針對性地解決現在汽車企業存在的短缺問題。

第二，是加快轉型升級。堅持電動化、網聯化、智慧化發展方向，特別是加快促進新能源汽車發展，推動汽車行業持續健康發展。第三，繼續深化開放合作。

晶片 汽車 供應鏈

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