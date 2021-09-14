我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

台灣貨櫃3雄 包櫃長約到手

記者邱馨儀／台北報導
台灣貨櫃三雄長約提前報到，宣告高價長約時代正式來臨。（歐新社）
台灣貨櫃三雄長約提前報到，宣告高價長約時代正式來臨。（歐新社）

貨櫃三雄長約提前報到，台灣指標貨攬業者13日透露，歐系大型生活通路直客13日已與台灣指標貨櫃航商簽訂包櫃長約，遠東-歐洲每40呎櫃（FEU）運價衝上1萬美元，概估是前一次長約價的二到五倍。貨攬業者說，這也提前宣告高價長約時代正式來臨。

貨攬業者表示，歐美系大型通路之所以提前議約，是今年的長約艙位額度已經用罄，且因疫情影響，未來運價走勢不定，加上這些大型通路商貨運需求極大，提前其議約時程。

據傳，與台灣指標貨櫃航商簽訂長約直客，是大型生活用品通路商IKEA、Metro；IKEA是全球最大的家具零售商，而Metro在歐洲則是僅次於家樂福的大型賣場。對此，貨櫃三雄等業者並未證實，也表示不對單一客戶評論。

對於長約運價翻倍漲，業界指出，運價上周創新高，SCFI（上海出口集裝箱運價指數）最新一周指數為4,568.16點，漲1.45%，也再度刷新紀錄，包括遠洋或近洋線所有航線運費全都上漲。近期航商雖有凍漲議題，但長約、附加費不在此限。

業者說，目前由中國大陸運送一只40呎貨櫃至歐洲的價格為1萬4284美元，比一年前高逾500%，若能拿到每大櫃1萬美元價格「也不算貴」，貨主當然願意買單。另外，上海港遭颱風侵襲，結算貨櫃運價指數創歷史新高，昨日再漲1.1%至2.3%。

根據ClearkSea指數顯示，目前船運業每日獲利創2008年來最高，顯示全球海運價格是「一起漲」，且沒有放緩跡象。

值得關注的是，萬海14日將舉行法說會，法人聚焦長約議題、遠洋航線布局成果，未來環保法規要求下，新造船、造櫃計畫對營運的影響等。

指數 台灣 航線

上一則

疫情略見消退 道指中止連跌

下一則

NFL開踢 運彩贏錢別忘先繳稅

延伸閱讀

海運高價長約 浮上檯面

海運高價長約 浮上檯面
國際航商增收塞港附加費

國際航商增收塞港附加費
運費漲不停 美國線再創天價

運費漲不停 美國線再創天價
甩迷宮動線 IKEA推新門市設計

甩迷宮動線 IKEA推新門市設計

熱門新聞

紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

2021-09-07 09:04
繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
美國前財長桑默斯表示，美國當前的經濟與外交政策，酷似1960和1970年代的狀況，這實在令人擔憂。 路透

桑默斯：美經濟與外交政策彷彿回到40年前 憂重蹈覆轍

2021-09-11 14:34
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
即使通膨數據優於預期，但美股仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。(美聯社)

通膨低於預期 道指大跌292點

2021-09-14 16:29

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況