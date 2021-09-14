台灣貨櫃3雄 包櫃長約到手

台灣貨櫃三雄長約提前報到，宣告高價長約時代正式來臨。（歐新社）

貨櫃三雄長約提前報到，台灣 指標貨攬業者13日透露，歐系大型生活通路直客13日已與台灣指標貨櫃航商簽訂包櫃長約，遠東-歐洲每40呎櫃（FEU）運價衝上1萬美元，概估是前一次長約價的二到五倍。貨攬業者說，這也提前宣告高價長約時代正式來臨。

貨攬業者表示，歐美系大型通路之所以提前議約，是今年的長約艙位額度已經用罄，且因疫情影響，未來運價走勢不定，加上這些大型通路商貨運需求極大，提前其議約時程。

據傳，與台灣指標貨櫃航商簽訂長約直客，是大型生活用品通路商IKEA、Metro；IKEA是全球最大的家具零售商，而Metro在歐洲則是僅次於家樂福的大型賣場。對此，貨櫃三雄等業者並未證實，也表示不對單一客戶評論。

對於長約運價翻倍漲，業界指出，運價上周創新高，SCFI（上海出口集裝箱運價指數 ）最新一周指數為4,568.16點，漲1.45%，也再度刷新紀錄，包括遠洋或近洋線所有航線 運費全都上漲。近期航商雖有凍漲議題，但長約、附加費不在此限。

業者說，目前由中國大陸運送一只40呎貨櫃至歐洲的價格為1萬4284美元，比一年前高逾500%，若能拿到每大櫃1萬美元價格「也不算貴」，貨主當然願意買單。另外，上海港遭颱風侵襲，結算貨櫃運價指數創歷史新高，昨日再漲1.1%至2.3%。

根據ClearkSea指數顯示，目前船運業每日獲利創2008年來最高，顯示全球海運價格是「一起漲」，且沒有放緩跡象。

值得關注的是，萬海14日將舉行法說會，法人聚焦長約議題、遠洋航線布局成果，未來環保法規要求下，新造船、造櫃計畫對營運的影響等。