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遼寧方大集團 入主海航集團航空業務

財經新聞組／綜合報導

今年1月底宣告破產並進入重整的中國海航集團12日晚間發布，遼寧方大集團和國資背景的海南省發展控股將成為海航集團航空和機場業務的戰略投資者。

海航集團於12日晚間，在全國企業破產重整案件資訊網發布「關於海航集團航空主業戰略投資者招募進展的公告」和「關於海航集團機場板塊戰略投資者招募進展的公告」，說明集團重整進度。

據發布，遼寧方大集團將成為海南航空控股的戰略投資者、海南省發展控股將為海航基礎設施投資集團的戰略投資者。同時，這兩份公告顯示，若順利投資完成，上述兩戰略投資者可能成為公司控股股東。

據公開資料顯示，遼寧方大集團主要業務為碳、鋼鐵、醫藥、商業，旗下擁有方大炭素、方大特鋼、東北製藥、中興商業等企業；海南省發展控股是海南省人民政府設立的綜合性投資控股國有獨資公司，公司黨委書記、董事長是海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛。

根據海航集團與戰略投資者達成的重整投資方案所制定的重整計畫草案，須經法院裁定批准後方可生效，生效前仍具有不確定性。

公告並指出，海航集團將於27日到30日召開破產重整各程序第二次債權人會議，會議內容主要包含海航集團管理人做第一次債權人會議後工作報告、債權人會議補充查核債權表、債權人表決重整計畫草案等議題。

海航集團1月底宣告破產，進入重整程序，旗下多家上市公司同步公告申請破產事宜。3月中，海南省高級法院發布公告，裁定對海航集團等321家公司進行實質合併重整，並指定海航集團管理人擔任321家公司實質合併重整案管理人。

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