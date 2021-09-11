我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

台積電8月營收創單月歷史次高 年增11.8%

記者尹慧中／台北報導
台積電10日公告8月營收1374億元新台幣，月增10.3%，年增11.8%，創單月歷史次高。（本報資料照片）
台積電10日公告8月營收1374億元新台幣，月增10.3%，年增11.8%，創單月歷史次高。（本報資料照片）

晶圓代工龍頭台積電10日公告8月營收1374.27億元新台幣(約49.62億美元)，月增10.3%，年增11.8%，創單月歷史次高。台積電今年7月、8月營收約2619.85億元，法人預期，台積電9月業績可望繼續攀高，第三季營收會續創新高。

台積電累計今年前8月營收約為9965.4億元，年增17.2%。台積電第3季財測，以新台幣27.9元兌1美元基礎上，估計第3季營收約介於146億至149億美元，換算第3季營收換算新台幣約介於4037.4億元至4157.1億元之間，均標約4097.25億元。目前僅7、8月營收已近低標的65%，很可能再創單季新高。

以財測來看，台積電預估9月單月營收介於1417.55億元至1537.25億元，法人指出，以高標看待，台積電9月營收有機會超越6月的歷史新高，若以均標與低標看待，也是改寫單月次高。

呼應客戶群多元需求，台積電啟動3年1000億美元的資本支出計畫，擴充投資包含成熟與先進製程，除了先進製程目標維持領先與擴充，拉高特殊製程在成熟製程占比達60%也是一大重點。

台積電引導客戶與供應鏈面對生產成本與先進製程折舊加速上升的趨勢。8月時IC設計客戶分別收到反映成本上揚的調漲通知，先進製程漲幅5%至一成，成熟製程外傳漲價約20%，法人預期相關效益將在今年第四季至明年逐步浮現，但蘋果、AMD等重量級客戶的訂單價格變動最少。

在擴廠據點上，台積電海內外積極布局，美國亞利桑那州晶圓21廠已動工，目前在德國與日本設廠則在評估階段。在總部與生產大本營的台灣，除了竹科、中科與南科既定擴充計畫，高雄地方也傳出官方招商，希望台積電2023年能在當地擴充產能，但未來十年的水電完整規畫還須確定細節。

台積電 營收 台灣

上一則

投資人失信心 道指連跌五日

下一則

中國大陸「絲路海運」新航線 納入台灣

延伸閱讀

美8月PPI持續攀升 經濟學者預料Fed明年將開始升息

美8月PPI持續攀升 經濟學者預料Fed明年將開始升息
英特爾砸950億美元 歐洲蓋2晶圓廠

英特爾砸950億美元 歐洲蓋2晶圓廠
台灣進口值突破1兆元台幣 創單月新高

台灣進口值突破1兆元台幣 創單月新高
新聞解析／英特爾追趕台積電 想從歐洲超車

新聞解析／英特爾追趕台積電 想從歐洲超車

熱門新聞

今年夏季美股迭創新高，隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。路透

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

2021-09-06 11:21
分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

2021-09-07 09:04
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
美國房價飆漲，營建類股卻開始失去上漲動能，可能是大盤轉弱的訊號。 美聯社

金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象

2021-09-06 06:49
繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
海運運能吃緊，汽車船運費8月時飆漲至13年高點。路透

不只貨櫃費運大漲 汽車運輸船運費也衝上13年高點

2021-09-07 10:42

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴