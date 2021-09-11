台積電8月營收創單月歷史次高 年增11.8%

台積電10日公告8月營收1374億元新台幣，月增10.3%，年增11.8%，創單月歷史次高。（本報資料照片）

晶圓代工龍頭台積電 10日公告8月營收 1374.27億元新台幣(約49.62億美元)，月增10.3%，年增11.8%，創單月歷史次高。台積電今年7月、8月營收約2619.85億元，法人預期，台積電9月業績可望繼續攀高，第三季營收會續創新高。

台積電累計今年前8月營收約為9965.4億元，年增17.2%。台積電第3季財測，以新台幣27.9元兌1美元基礎上，估計第3季營收約介於146億至149億美元，換算第3季營收換算新台幣約介於4037.4億元至4157.1億元之間，均標約4097.25億元。目前僅7、8月營收已近低標的65%，很可能再創單季新高。

以財測來看，台積電預估9月單月營收介於1417.55億元至1537.25億元，法人指出，以高標看待，台積電9月營收有機會超越6月的歷史新高，若以均標與低標看待，也是改寫單月次高。

呼應客戶群多元需求，台積電啟動3年1000億美元的資本支出計畫，擴充投資包含成熟與先進製程，除了先進製程目標維持領先與擴充，拉高特殊製程在成熟製程占比達60%也是一大重點。

台積電引導客戶與供應鏈面對生產成本與先進製程折舊加速上升的趨勢。8月時IC設計客戶分別收到反映成本上揚的調漲通知，先進製程漲幅5%至一成，成熟製程外傳漲價約20%，法人預期相關效益將在今年第四季至明年逐步浮現，但蘋果、AMD等重量級客戶的訂單價格變動最少。

在擴廠據點上，台積電海內外積極布局，美國亞利桑那州晶圓21廠已動工，目前在德國與日本設廠則在評估階段。在總部與生產大本營的台灣 ，除了竹科、中科與南科既定擴充計畫，高雄地方也傳出官方招商，希望台積電2023年能在當地擴充產能，但未來十年的水電完整規畫還須確定細節。