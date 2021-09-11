中國大陸「絲路海運」新航線 納入台灣

台灣的港口被納入大陸的絲路海運。圖為在廈門舉行的「絲路海運」展館在投洽會上受客商關注。(中新社)

中國大陸公布最新第八批「絲路海運」命名航線 ，六個出發港口共八條航線，其中，青島、廈門、福州的新航線將台灣 納入一帶一路 戰略，掛靠名單列進台北及高雄兩地港口；而青島港出發的航線由長榮海運公司運營，強調助力台商台企透過絲路海運融入一帶一路。

絲路海運是中國首個以航運為主題的一帶一路國際綜合物流服務品牌和平台。2018年底開行，六個出發港口分別是天津、山東青島港、福州、廈門、廣州、廣西北部灣港，截至目前絲路海運命名航線已達80條，通達27個國家的99座港口，建立強大的海上運輸動脈。

中新社報導，最新航線第八批絲路海運命名航線近日在廈門舉行的2021絲路海運國際合作論壇上發布，正式官宣「絲路海運途經台灣」，台灣被納入一帶一路戰略。

報導指，第八批絲路海運八條命名航線中，由青島港出發的歐洲航線（代碼CEM），將掛靠台北和高雄兩地港口。此外，該航線將由台灣長榮海運公司運營。報導強調，台商台企透過海上絲綢之路，融入中國一帶一路建設。

除了青島港，新航線中從廈門出發的歐洲航線（代碼FE3）和福州出發的東南亞航線（代碼SH2）也都掛靠台灣高雄港。

對於台灣的港口被納入中國大陸的絲路海運，香港01新聞報導，台灣從大陸侵台的角度方面向來有質疑聲浪。

然而，中新網引述廈門大學台灣研究院教授李非指出，台灣融入一帶一路建設，可以借助大陸，將經濟的觸角更廣泛地延伸，對台灣的經濟發展有重要的意義。

中新網援引國台辦發言人朱鳳蓮表示，中國將進一步擴大台商台企參與一帶一路建設和國家區域發展戰略的空間，進一步發揮台商台企在智慧製造、資訊技術、科技成果轉化等方面的優勢和特長，發揮在強化兩岸產業鏈、供應鏈紐帶中的獨特作用。