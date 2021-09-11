小米汽車催速 拚2024搶市 目標3年賣90萬輛

小米汽車計畫在2024年上半年新車問世。（取材自微博）

小米 集團近幾個月一直與零部件公司洽談合作，知情人士指出，小米汽車 的野心很大，計畫在2024年上半年出車（問世），之後三年，每年推出一款新車，「這三年的總銷量要達到90萬輛」。

不過，如今的新能源汽車行業格局，對新入場者已不再友好，第一陣營的蔚來、理想汽車和小鵬汽車，已經樹立起品牌的認知，相繼進入美股和港股等公開市場，撬動人民幣千億級的資本支持。

傳統車企也在輪番轉型，推出獨立的子品牌，角逐新一輪的智慧汽車消費浪潮。

36氪報導，行業人士透露，雷軍也意識到小米汽車問世後，會是一片紅海，因此決定用「物料清單（BOM表）虧10%的方式」進入市場。

經過半年籌備，小米集團在9月1日宣布，汽車公司正式註冊，董事長雷軍也在微博發布部分團隊成員合照。

小米汽車的團隊架構也已經有了雛形，先前的小米汽車籌備組已經更名為汽車部，並下設產品部、慧座艙部、自動駕駛部、整車硬體部、動力系統部、智慧製造部等十多個一級部門，代表小米汽車開始全面啟動。

為加快造車進度，小米汽車也借助資本手段，整合行業資源，於8月25日宣布已斥資近8000萬美元(約5.1億人民幣)，收購自動駕駛技術團隊Deepmotion。

在整車領域，小米汽車也開始高價招人，今年7月開始，小米官網發布大量整車研發職位，薪酬普遍高出行業主流水平，年薪可達人民幣百萬元級，目前小米整車方面的核心管理職已經基本就位。

產業鏈資源上，小米集團也接連出動，投資 動力電池公司中航鋰電、泊車技術公司縱目科技、雷射雷達專案禾賽科技等，而小米系投資機構順為資本也投資了蔚來的雷射雷達供應商Innovusion。

小米集團於3月30日公告，智慧電動汽車業務經董事會批准立項，小米將為此初期投入人民幣100億元，未來10年投資100億美元。