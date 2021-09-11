我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

小米汽車催速 拚2024搶市 目標3年賣90萬輛

記者林宸誼／綜合報導
小米汽車計畫在2024年上半年新車問世。（取材自微博）
小米汽車計畫在2024年上半年新車問世。（取材自微博）

小米集團近幾個月一直與零部件公司洽談合作，知情人士指出，小米汽車的野心很大，計畫在2024年上半年出車（問世），之後三年，每年推出一款新車，「這三年的總銷量要達到90萬輛」。

不過，如今的新能源汽車行業格局，對新入場者已不再友好，第一陣營的蔚來、理想汽車和小鵬汽車，已經樹立起品牌的認知，相繼進入美股和港股等公開市場，撬動人民幣千億級的資本支持。

傳統車企也在輪番轉型，推出獨立的子品牌，角逐新一輪的智慧汽車消費浪潮。

36氪報導，行業人士透露，雷軍也意識到小米汽車問世後，會是一片紅海，因此決定用「物料清單（BOM表）虧10%的方式」進入市場。

經過半年籌備，小米集團在9月1日宣布，汽車公司正式註冊，董事長雷軍也在微博發布部分團隊成員合照。

小米汽車的團隊架構也已經有了雛形，先前的小米汽車籌備組已經更名為汽車部，並下設產品部、慧座艙部、自動駕駛部、整車硬體部、動力系統部、智慧製造部等十多個一級部門，代表小米汽車開始全面啟動。

為加快造車進度，小米汽車也借助資本手段，整合行業資源，於8月25日宣布已斥資近8000萬美元(約5.1億人民幣)，收購自動駕駛技術團隊Deepmotion。

在整車領域，小米汽車也開始高價招人，今年7月開始，小米官網發布大量整車研發職位，薪酬普遍高出行業主流水平，年薪可達人民幣百萬元級，目前小米整車方面的核心管理職已經基本就位。

產業鏈資源上，小米集團也接連出動，投資動力電池公司中航鋰電、泊車技術公司縱目科技、雷射雷達專案禾賽科技等，而小米系投資機構順為資本也投資了蔚來的雷射雷達供應商Innovusion。

小米集團於3月30日公告，智慧電動汽車業務經董事會批准立項，小米將為此初期投入人民幣100億元，未來10年投資100億美元。

小米 汽車 投資

上一則

中國大陸「絲路海運」新航線 納入台灣

下一則

法院裁定 蘋果不得強制App內購買 12月起生效

延伸閱讀

響應共同富裕？ 雷軍賣出3億股小米股票

響應共同富裕？ 雷軍賣出3億股小米股票
小米造車 10年投資100億美元 雷軍任首席執行官

小米造車 10年投資100億美元 雷軍任首席執行官
小米汽車總部、工廠 將落戶北京

小米汽車總部、工廠 將落戶北京
雷軍發布小米MIX 4 螢幕採CUP全面屏搭驍龍888+

雷軍發布小米MIX 4 螢幕採CUP全面屏搭驍龍888+

熱門新聞

今年夏季美股迭創新高，隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。路透

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

2021-09-06 11:21
分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

2021-09-07 09:04
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
美國房價飆漲，營建類股卻開始失去上漲動能，可能是大盤轉弱的訊號。 美聯社

金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象

2021-09-06 06:49
繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
海運運能吃緊，汽車船運費8月時飆漲至13年高點。路透

不只貨櫃費運大漲 汽車運輸船運費也衝上13年高點

2021-09-07 10:42

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴