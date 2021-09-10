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煤炭鋼材漲 中PPI創13年新高

記者蔡敏姿／綜合報導
中國國家統計局9日公布，生產者物價指數（PPI）年漲9.5%，創下13年高點。（中新社）
中國國家統計局9日公布，生產者物價指數（PPI）年漲9.5%，創下13年高點。（中新社）

中國國家統計局9日公布，8月消費者物價指數（CPI）年漲0.8%，年漲幅連三個月下滑；但生產者物價指數（PPI）年漲9.5%，創下13年高點，主要原因是大宗商品包括煤炭及鋼材等價格大漲。

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟分析，8月受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，工業品價格按月和按年漲幅均擴大，8月PPI年漲9.5%，較7月升幅擴大0.5個百分點，並高於預期的9%。

從主要行業看，受需求旺盛疊加供應整體偏緊影響，煤炭開採和洗選業價格比7月上漲6.5%；前期原油、煤炭等價格上漲較多，推動中國境內中下游行業價格繼續上漲，其中化學原料和化學製品製造業價格上漲1.9%，漲幅擴大1.1個百分點。

此外，受近期進口天然氣價格快速上漲帶動，中國燃氣生產和供應業價格上漲1.7%，漲幅擴大1.5個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格均由降轉漲，分別上漲2.2%和1.4%。

在CPI方面，8月CPI年漲0.8%，漲幅比7月下滑0.2個百分點。

其中，食品價格下降4.1%，降幅比7月擴大0.4個百分點，影響CPI下降約0.77個百分點。

食品中，受多地出現新冠疫情、強降雨及高溫天氣影響，鮮菜和雞蛋價格月比分別上漲8.6%和8.4%，漲幅比7月分別擴大7.3和7.4個百分點；但豬肉供給持續增加，價格年跌44.9%，降幅比7月擴大1.4個百分點。

盤古智庫高級研究員王靜文分析，8月以來，汛情影響消退，但疫情影響仍在，中國經濟成長放緩，但PPI繼續衝高，「類滯脹」趨勢加劇，這種情況下將會非常考驗政策的拿捏，預估政策應不會對物價做出過度反應，而是會繼續加碼跨周期調節，重心繼續向穩增長傾斜，一方面繼續加大保供穩價力度，避免PPI上衝過快。

另一方面將加大對中下游中小企業的支持力度，避免其經營狀況進一步惡化對就業和增長的衝擊。

短期內降準機率變低

中國8月PPI漲幅至13年新高，分析人士普遍認為，未來通膨指標或延續分化，CPI相對平穩、PPI年內高位盤旋，保供穩價的相關政策，如針對下游中小微企業的降成本措施仍將延續；而在工業通膨格局持續強化而非放緩的情況下，貨幣政策預計保持穩健，短期內降準機率變低。

路透報導，中原銀行首席經濟學家王軍表示，預計後續工業品價格大概率仍將在高位徘徊，工業品通膨格局仍在強化而不是緩解。

如果第3、4季經濟增速再有明顯下行，那麼將再次確認今年下半年的非典型「滯脹」（意指停滯性通貨膨脹，經濟停滯但通膨走高）格局。

他指出，鑑於8月進出口和物價同時出現大幅反彈，第3季經濟增速可能並不會出現失速回落的悲觀情形，故而前一階段聲浪較高的降息呼聲可能會暫時減弱，第3季降準的可能性也在縮小，預計最快到第4季才會看到降息或者降準的時間窗口。

交通銀行金融研究中心副總經理唐建偉亦認為，貨幣政策將維持穩健，主要通過再貸款、公開市場操作來維持市場流動性的合理充裕，降準機率下降。

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