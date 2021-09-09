長榮大造船 砸10億一口氣訂24艘

長榮海運規模最大的2.4萬TEU的超級貨櫃輪「長範（Ever Ace）」。(圖：長榮海運提供)

台灣長榮 海運不畏全球造船價格飆漲，擬訂策略啟動訂造小型貨櫃輪計畫，8日宣布進場訂造24艘新船，預計斥資約9.58億到10.98億美元；這是長榮繼日前訂造20艘1.5萬TEU（20呎貨櫃）船舶後，第二次大規模造船。

長榮海運代子公司長榮亞洲「Evergreen Marine （Asia）」公告將進場訂造新船，預計訂造總數量達24艘，據了解，新船訂造將符合最新的國際環保規範與碳排要求。

這次訂造的24艘新船中，2艘1800 TEU、11艘2300 TEU及11艘3000 TEU全貨櫃輪，由於船型不同，價格也有差異，平均每艘船價格在2800萬到5100萬美元間，總交易總金額為9.58億到10.98億美元。

全球海運市場進入比策略速度年代，誰的造船動作快，誰就能搶先機，現在市場船價比去年同期已經上漲約三倍，長榮海運還是啟動大造船計畫，業界推估，除持續看好海運市場前景，與2023年全球即將要實施新的海洋環保節能政策有關，由於新的環保政策對於排碳規範相當嚴格，會讓許多老舊船舶失去競爭力。

海運業界推估，全球約有五成貨櫃輪不符合2023年全新的環保排碳法規，市場船舶短缺壓力會更明顯；長榮海運能在這麼短時間決定造船，現在造船會在2023年陸續加入，剛好能進行船舶汰舊換新，使得長榮海運在2023年全球海運市場競爭力大幅提升。

全球海運市場翻揚，在這波大多頭行情中，長榮海運新船加入成為推動營收 成長新動能後；長榮海運在未來若再加上昨日董事會決議的新造船計畫，待交新船數量將達79艘，新增運能逾72萬TEU，全球市占有機會重返前五大，再度寫下「綠色奇蹟」。

長榮海運造船計畫是全球海運業者相當關心的動態，多年前在市場最低迷時，長榮海運評估長期競爭力，勇敢進場造船，也讓長榮海運今年開始有大量新船加入，尤其又以2.4萬TEU的大船加入，最吸引市場注意，目前已交一艘2.4萬TEU的大船，預計今年會再交三艘2.4萬TEU的新船，隨著超大貨櫃輪加入，長榮海運在歐洲線的競爭力同業將很難超越。