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房價漲得快跌得也快 北上廣深8月房市提前入冬

記者戴瑞芬／綜合報導
中國8月一線城市中古屋出現價量齊跌。圖為興建中的深圳新地標─城脈金融中心大廈。（中通社）
中國8月一線城市中古屋出現價量齊跌。圖為興建中的深圳新地標─城脈金融中心大廈。（中通社）

中國房地產調控一再升級，一線城市北上廣深的樓市提前入冬。8月上海中古屋量價齊跌，成交量較去年同期大跌40%，成交金額更大跌44%，這是今年來最大幅度的下跌；深圳8月中古屋成交量暴跌80%，創下近十年新低。

上海鏈家研究院監控數據顯示，8月上海共成交中古屋1.8萬套，比去年同期大降40%；成交金額人民幣574億元（約88.8億美元），比去年同期下降44%。

中證報報導，8月樓市帶看量月減5%，已連續三個月下跌，上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾指出，8月樓市成交量已跌至疫情前的月均成交水平，創下今年以來最大幅度下跌。

樓市量價齊跌，除了上海，北京、廣州、深圳等一線城市也同步上演。

中原地產研究中心統計，8月北京中古屋成交量1萬5942套，比7月下滑10.7%，跟去年同期持平，但因網簽滯後，估算實際成交量下滑幅度超過20%。

廣州樓市更是急凍，中指研究院統計，8月廣州新屋成交7000套，創近15個月來最低，比去年同期下降28.9%。另外，8月廣州市中古屋成交量8535套，比去年同期減少44.1%。

深圳則是自今年2月官方發布中古屋指導價後，成交量逐月一跌再跌，據深圳住建局和Q房網統計，8月深圳中古屋成交量是連續第五個月下跌，僅成交2043套，比7月再跌20.1%，比去年同期則暴跌超過80%，成交量創近十年新低。

一線城市樓市提前入冬，恐將步入史上最冷、最長的樓市嚴冬，中原地產分析師張大偉指出，官方各種調控政策逐漸發威見效，包括學區房相關政策等，影響了市場成交量，預估到年底房市仍將持續看跌，對準備年底推案、新入市項目，衝擊將在所難免。

上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾指出，造成房價跌跌不休，有三個致命原因，一是前期價格短期跳漲，漲得快跌得也快；二是二手房市場因官方介入精準調控價格，有效降低購房者對價格的預期；三是「三價就低」，銀行根據合同網簽價、交易中心涉稅評估價、銀行評估價，選擇相對最低價格審批貸款額度，影響首付比率和貸款成數、降低支付能力，更導致購房者被動下調預算。

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