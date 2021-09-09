購屋意願跌冰點 中國房市有反轉跡象

北上廣深四個一線城市向來是中國房價 的第一梯隊，漲起來容易，而跌下來是很難的，特別是深圳房價，近年幾波大漲後，平均房價居然超過北京 ，因此棒打出頭鳥，深圳成為官方鎖定打房的重點，連帶的讓一線城市都出現價量齊跌。

中國房市今年經歷前所未有的調控，有關資料統計顯示，今年以來各地省市加起來的房地產調控政策就有420次之多，購房者入市買房興趣跌至冰點，房市出現反轉的跡象。

中國民眾見識到官方房市調控的決心和力度，更看出了對亂象整治的魄力，從最高層中國國家主席習近平的定調「房子是用來住的不是用來炒的」，到各大部門的表態發聲，房市調控效果逐步顯現，並從一線城市開始領跌。

不過，目前一線城市房價下跌的主要還是中古屋，新成屋的價格其實還在漲，目前8月的70大城市房價還沒出來，但以7月的70大城市房價數據來看，一線城市的新成屋價格還是漲。

媒體分析，中國房市從中古屋來看可以說是來到轉折點的跡象，這要感謝房市調控連續性、穩定性和可持續性。

另外，官方更有意釜底抽薪，把在房價中占據重要成本的地價也進行整頓。

今年首度推出的集中供地政策，是希望以量制價，沒想到搶標的情況還是很多，因此下半年開始的第二輪集中供地就開啟大肆調控地價的模式，無論是對房企競爭的優化，還是對溢價率的上限設置，就是要從根本上降低地價，進而傳導到降房價。