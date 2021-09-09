我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

購屋意願跌冰點 中國房市有反轉跡象

中國新聞組／綜合報導

北上廣深四個一線城市向來是中國房價的第一梯隊，漲起來容易，而跌下來是很難的，特別是深圳房價，近年幾波大漲後，平均房價居然超過北京，因此棒打出頭鳥，深圳成為官方鎖定打房的重點，連帶的讓一線城市都出現價量齊跌。

中國房市今年經歷前所未有的調控，有關資料統計顯示，今年以來各地省市加起來的房地產調控政策就有420次之多，購房者入市買房興趣跌至冰點，房市出現反轉的跡象。

中國民眾見識到官方房市調控的決心和力度，更看出了對亂象整治的魄力，從最高層中國國家主席習近平的定調「房子是用來住的不是用來炒的」，到各大部門的表態發聲，房市調控效果逐步顯現，並從一線城市開始領跌。

不過，目前一線城市房價下跌的主要還是中古屋，新成屋的價格其實還在漲，目前8月的70大城市房價還沒出來，但以7月的70大城市房價數據來看，一線城市的新成屋價格還是漲。

媒體分析，中國房市從中古屋來看可以說是來到轉折點的跡象，這要感謝房市調控連續性、穩定性和可持續性。

另外，官方更有意釜底抽薪，把在房價中占據重要成本的地價也進行整頓。

今年首度推出的集中供地政策，是希望以量制價，沒想到搶標的情況還是很多，因此下半年開始的第二輪集中供地就開啟大肆調控地價的模式，無論是對房企競爭的優化，還是對溢價率的上限設置，就是要從根本上降低地價，進而傳導到降房價。

房價 中國 北京

上一則

韓網路兩巨頭 被盯上了

下一則

日Q3經濟蒙上陰影

延伸閱讀

經濟學人：未來5年杭州、深圳、廣州為中潛力最大城市

經濟學人：未來5年杭州、深圳、廣州為中潛力最大城市
深圳中學聘17師 15人擁博士學歷

深圳中學聘17師 15人擁博士學歷

美國房價近1年多飆升18.6% 創30年新高

美國房價近1年多飆升18.6% 創30年新高
全美房價近1年多飆升18.6% 30年以來新高

全美房價近1年多飆升18.6% 30年以來新高

熱門新聞

今年夏季美股迭創新高，隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。路透

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

2021-09-06 11:21
分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

2021-09-07 09:04
社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

2021-08-31 23:28
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
美國房價飆漲，營建類股卻開始失去上漲動能，可能是大盤轉弱的訊號。 美聯社

金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象

2021-09-06 06:49
由於疫情期間創新低的利率水準，亞太大城市房價高漲。(路透)

亞洲房市像打了類固醇 買家競價 現金買房大增

2021-09-03 00:54

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒