中國8月車市降溫 特斯拉逆勢突圍 能源車成亮點

車市持續降溫，中國製的特斯拉8月銷售量卻逆勢成長，顯示新能源車需求仍強勁。（路透）

中國 車市8月繼續降溫，連續三個月銷量年比下滑，但中國製的特斯拉 當月銷售量卻逆勢反彈，總計賣出4.4萬輛陸產電動車，比7月時的3.3萬輛成長34%。

中國乘用車市場資訊聯席會8日公布的數據顯示，中產特斯拉8月銷售量4萬4264輛，其中3萬1379萬輛將外銷，多數銷往歐洲，在本地則賣出1萬2885輛，較7月成長近50%。

與此同時，中國8月狹義乘用車的整體零售銷售量為145萬輛，較去年同期下滑14.7%。

特斯拉進軍中國之初備受歡迎，但今年已數度受挫，包括4月傳出維權車主抗議風波，以及後來多起事故和客服爭議，因而面臨監管趨嚴和輿論抨擊，也遭遇小鵬汽車、蔚來汽車等中國汽車製造商的強力競爭。

最新銷售數據中，新能源車（電動車、插電式混合動力車）成為亮點；乘聯會的資料顯示，8月新能源車總銷售量年增160%至24.9萬輛。乘聯會也預期，電動車的強勁銷售動能將延續至9月。

乘聯會指出，8月的整體汽車生產和銷售受到疫情 嚴重干擾，原因可能是新冠疫情導致部分城市重新實施封鎖措施，影響購車需求。

此外，全球晶片荒衝擊許多車廠，進一步影響產量；知情人士透露，特斯拉上海廠8月也曾局部停工約四天，原因是一種關鍵晶片短缺。

一些分析師和業界高管預期全球晶片荒仍將持續，主因馬來西亞爆發疫情；全球許多半導體供應商的封測廠，都位於馬來西亞。

乘聯會指出，由於庫存已處於極低水準，車市促銷力道明顯回收，因此目前處於「供給決定需求」的特殊時期，9月總體產銷仍不容樂觀。

不過，乘聯會也表示，大馬疫情已延續近兩個月，確診人數已從峰值逐步回落，未來的晶片供給預料會在9月下旬逐步改善，車市會迎來一定改善。