我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

中國8月車市降溫 特斯拉逆勢突圍 能源車成亮點

編譯林奕榮／綜合報導
車市持續降溫，中國製的特斯拉8月銷售量卻逆勢成長，顯示新能源車需求仍強勁。（路透）
車市持續降溫，中國製的特斯拉8月銷售量卻逆勢成長，顯示新能源車需求仍強勁。（路透）

中國車市8月繼續降溫，連續三個月銷量年比下滑，但中國製的特斯拉當月銷售量卻逆勢反彈，總計賣出4.4萬輛陸產電動車，比7月時的3.3萬輛成長34%。

中國乘用車市場資訊聯席會8日公布的數據顯示，中產特斯拉8月銷售量4萬4264輛，其中3萬1379萬輛將外銷，多數銷往歐洲，在本地則賣出1萬2885輛，較7月成長近50%。

與此同時，中國8月狹義乘用車的整體零售銷售量為145萬輛，較去年同期下滑14.7%。

特斯拉進軍中國之初備受歡迎，但今年已數度受挫，包括4月傳出維權車主抗議風波，以及後來多起事故和客服爭議，因而面臨監管趨嚴和輿論抨擊，也遭遇小鵬汽車、蔚來汽車等中國汽車製造商的強力競爭。

最新銷售數據中，新能源車（電動車、插電式混合動力車）成為亮點；乘聯會的資料顯示，8月新能源車總銷售量年增160%至24.9萬輛。乘聯會也預期，電動車的強勁銷售動能將延續至9月。

乘聯會指出，8月的整體汽車生產和銷售受到疫情嚴重干擾，原因可能是新冠疫情導致部分城市重新實施封鎖措施，影響購車需求。

此外，全球晶片荒衝擊許多車廠，進一步影響產量；知情人士透露，特斯拉上海廠8月也曾局部停工約四天，原因是一種關鍵晶片短缺。

一些分析師和業界高管預期全球晶片荒仍將持續，主因馬來西亞爆發疫情；全球許多半導體供應商的封測廠，都位於馬來西亞。

乘聯會指出，由於庫存已處於極低水準，車市促銷力道明顯回收，因此目前處於「供給決定需求」的特殊時期，9月總體產銷仍不容樂觀。

不過，乘聯會也表示，大馬疫情已延續近兩個月，確診人數已從峰值逐步回落，未來的晶片供給預料會在9月下旬逐步改善，車市會迎來一定改善。

中國 特斯拉 疫情

上一則

韓網路兩巨頭 被盯上了

下一則

日Q3經濟蒙上陰影

延伸閱讀

疫情拖累中國車市8月降溫 中產特斯拉銷售逆勢成長34%

疫情拖累中國車市8月降溫 中產特斯拉銷售逆勢成長34%
拚差異化 科技巨頭設計晶片

拚差異化 科技巨頭設計晶片
財經簡訊

財經簡訊
特斯拉5氣囊離奇炸開 旁邊貨車爆胎惹禍？

特斯拉5氣囊離奇炸開 旁邊貨車爆胎惹禍？

熱門新聞

今年夏季美股迭創新高，隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。路透

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

2021-09-06 11:21
分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

2021-09-07 09:04
社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

2021-08-31 23:28
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
美國房價飆漲，營建類股卻開始失去上漲動能，可能是大盤轉弱的訊號。 美聯社

金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象

2021-09-06 06:49
由於疫情期間創新低的利率水準，亞太大城市房價高漲。(路透)

亞洲房市像打了類固醇 買家競價 現金買房大增

2021-09-03 00:54

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒