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聯想推新IT服務 整合一條龍統包

記者林宸誼／綜合報導

台灣聯想集團董事長楊元慶8日發布新IT服務品牌「聯想TruScale」，核心要義是「一切皆服務」（XaaS），實現一體化服務訂閱式交付，這也是聯想集團重大戰略升級。

金融界報導，楊元慶在2021聯想創新科技大會上表示，這種「一切皆服務」的模式，將從根本上改變整個IT行業，公司將充分利用「全球資源、本地交付」的優勢，讓客戶隨時隨地都能享用到「聯想TruScale」服務。

聯想集團高級副總裁、方案服務業務集團總裁黃建恒表示，聯想TruScale的精髓就是將一體化的服務，用訂閱式的方式交付給客戶，客戶既可以像傳統方式一樣一次性購買解決方案，也可以根據實際使用情況按季、按月、甚至按照實際IT的使用量進行付費。

疫情讓全球數位化轉型進程提前至少三到四年，智慧化浪潮為IT服務和解決方案帶來了巨大發展空間，根據Gartner預測，IT服務相關市場規模在2021年將達到1.17兆美元，未來一年整個IT服務市場的增長率將達到接近10%，其中即服務的增長率尤為突出，將會高達40%到50%。

楊元慶談到，聯想將持續擴大研發投入，計畫在未來三年內，將研發投入金額增加一倍；對未來的三種預判，是辦公室辦公、居家辦公和隨時隨地辦公的混合辦公模式的常態化，將驅動更加多樣的設備、IoT終端和線上服務；端上的流暢體驗，邊緣計算、雲計算與傳統數據中心並存的趨勢，將驅動越來越豐富的基礎設施；人工智能在智能化轉型中的核心地位與前景日益重要。

楊元慶指出，聯想TruScale把傳統的硬體、軟體、服務分散採購的模式，設計、建設、運維分段實施的模式，整合成可以訂閱的、一站全包的服務模式，「客戶在ICT架構各個層面，從設備即服務（DaaS）、基礎結構即服務（IaaS）到平台即服務（PaaS）乃至軟體即服務（SaaS）的需求，聯想TruScale都有對應的方案，都能予以回應和滿足。」

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