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中國8月進出口金額超過預期 擴大對美採購是主因

記者戴瑞芬／綜合報導
中國8月進出口數據表現優於預期。圖為福州市江陰港。（中新社）
中國8月進出口數據表現優於預期。圖為福州市江陰港。（中新社）

中國海關總署7日公布，8月出口金額2943.2億美元，逼近3000億美元大關，創下史上單月最高紀錄。不只出口，進口也大超預期，尤其執行中美第一階段經貿協議，擴大對美採購，也帶動8月中美貿易金額增長25.8%。

據統計，8月出口2943.2億美元，年增25.6%，8月進口2359.8億美元，年增33.1%，雙雙優於預期。8月貿易順差583.4億美元，較7月擴大17.4億美元。

中國商務部部長王文濤8月底才在記者會上預警：「下半年的出口增長在逐步放緩，明年的形勢可能很嚴峻。」但8月逾25%的出口增速卻一掃原本悲觀的官方預測，中國銀行研究院研究員范若瀅指出，原因是美歐經濟恢復狀況相對比較好，需求旺盛；同時，全球加工製造業重心的東南亞地區疫情更轉嚴峻，使得訂單回流中國，帶動出口高增長。

另外，進口則以農產品、鐵礦石、原油等大宗商品進口增速明顯加快，大幅拉高整體進口水平，而大宗商品進口大增在一定程度上抵消內需轉弱對進口的影響。

據海關統計，8月進口農產品金額年增46.7%，較7月上升近17個百分點；進口鐵礦砂年增95%，較7月加快超31個百分點；進口原油年增59.8%，較7月加快8.3個百分點。

北京商報報導，農產品和原油進口加快和執行中美第一階段經貿協議有關。據中美在2020年初簽訂的協定， 中方在2017年基數之上，要擴大自美採購進口製成品、農產品、能源產品和服務不少於2000億美元。但由於疫情等因素限制，中方完成第一階段經貿協議進口目標的可能性較小，尤其製成品和能源離目標差距較大。

商務部新聞發言人高峰8月曾回應將擴大中美貿易合作。而據海關統計，8月對美貿易增長25.8%，正是因執行中美第一階段經貿協議有關。

整體來看，8月進出口增速均高於預期，但長期而言外貿增速回落的大趨勢並未改變。主因航運價格上漲和港口擁堵沒有明顯緩解，會影響出口新訂單，進口的還是會維持量減價升情況，國際大宗商品雖逐月回落，但比去年同期還是居高，近期需求仍然減弱。

東北證券宏觀分析師沈新鳳指出，由於海外疫情擾動，未來中國生產替代效應的減弱空間有限，故不宜對下半年出口過於悲觀。天風證券則表示，隨著疫情對內需的干擾接近尾聲，9月進口將繼續保持兩位數增長。

中國 疫情 商務部

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