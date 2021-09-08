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網銀搶市 中國四大銀行上半年關掉187家分行

記者戴瑞芬／綜合報導

受到疫情影響及網路銀行衝擊，中國實體銀行加速消失中，工、農、中、建四大銀行今年上半年合計又減少187家分行據點，較去年底減少0.2%，員工人數也減少了2萬2355人，較去年底減少1.4%。

據工、農、中、建四大行2021半年報披露，截至6月底，中行的據點數量為1萬1519家，比2020年底1萬1550家，半年減少31家；建行則由1萬4741減少85家至1萬4656家；農行減少的數量最多，由2萬2983個據點減少到2萬2889個，減少94家。三大行共關閉210個據點。

唯一不降反升的是工行， 截至6月底營業據點1萬5823個，半年反增23家。合計工、農、中、建四大行上半年共減少187家據點。

不僅據點減少，各家據點的營業面積也在不斷縮小。21世紀經濟報導，瘦身最顯而易見的是員工數量的變化， 對比2021年的半年報與2020年年報數據發現，上半年四大行的人員也減少2萬2355人。

其中，工行由去年底的44萬人，半年減少至43萬人；農行由45.9萬人減少至45.4萬人，中行由30.9萬人減少至30.5萬人，建行則由34.9萬人減少至34.5萬人，合計四大行上半年減少2萬2355人。

報導指出，銀行縮減人員，著眼的是結構性的變化，減少的主要是櫃員，因為原來的櫃台業務，隨著金融科技的發展，現在透過線上或機器就可以完成，未來這種情況依然會延續。

銀行據點收縮是大勢所趨，據統計，國有大行在2017年和2019年關閉數量最多，每年關閉數量都超過800個。近兩年又有新冠肺炎疫情的影響，銀行加碼線上布局。

另外據不完全統計，銀行業離櫃業務率（意指不用到銀行櫃台辦理業務比率）已經首次突破90%，21世紀經濟報導，2017年到2019年，銀行業離櫃率分別為87.58%、88.67%、89.77%，但到2020年，銀行業金融機構離櫃交易達3708.7億筆，年增14.59%；銀行業平均電子通路分流率為90.88%，顯示離櫃業務率已經超過九成。

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