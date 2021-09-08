正面挑戰阿里 字節跳動加碼物流

字節跳動加碼物流業務，連續成立兩家物流科技子公司，被市場認為是字節跳動正面挑戰阿里巴巴旗下物流公司─菜鳥公司的一項重要動作，但現階段與淘寶差距仍明顯。

36氪報導，如今在抖音 直播間買東西，成為許多刷短視頻人的常態，不少人每天在地鐵上、電梯內或下班後空餘時間都會刷抖音，而在直播間買東西所用時間也已經遠超過淘寶。

一名消費者表示，以前在抖音上買東西會有許多淘寶連結，但現在許多主播都開了抖音小店，而且支付也可以選擇抖音支付或者微信支付，方便很多，自己所關注的幾個主播，產品品質不錯、優惠力度也不小。

字節跳動加大對物流業務的布局力度，成立了兩家子公司分別為道趣躍動物流科技、星辰躍動供應鏈 管理，範圍都包含海關監管貨物倉儲服務、供應鏈管理服務等。

此外，抖音還投資多家物流公司，包括跨境物流綜合服務商縱騰集團，Syrius 炬星、迦智科技等，可以看出，抖音在電子面單、跨境物流、倉儲、供應鏈等物流生態鏈條均完成占位。

根據「抖音818新潮好物節」報告顯示，活動期間抖音電商 直播間時長累計達2,354萬小時，直播間累計觀看304億次。

另據中信建設證券報告預測，抖音電商三年即可突破成交總額（GMV）人民幣1兆元（約1557億美元），而老牌電商們突破這一數字，用了七到13年。