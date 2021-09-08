台灣進口值突破1兆元台幣 創單月新高

台灣財政部 7日公布8月進口規模360.8億美元，創下新高，若換算為新台幣，這是史上首度進口值突破新台幣1兆元，財政部指出，進口農工原料、資本設備分別創單月新高，成為兩大引擎，反映出國際原物料價量齊揚，加上台積電 、聯電等大廠積極擴建產能。

財政部統計處長蔡美娜表示，進口規模衝高，一年內增加了上百億美元，年增率達到46.3%，創下2010年6月以來最強勁的成長幅度。

蔡美娜表示，若將進出口值換算成新台幣，出口規模是在今年3月首度跨越新台幣1兆元，不讓出口表現專美於前，進口規模為新台幣1兆59億元，是進口值首度超越兆元大關。

財政部表示，進口表現隨著出口衍生需求擴增，包括對外採購半導體與自動化設備躍升、原物料報價上揚與增補庫存等三大效應，使進口規模顯著成長。

其中8月進口農工原料251.2億美元，是歷年單月新高，年增逾五成，包括礦產品成長一倍、基本金屬成長77%、塑化原料成長47%、電子零組件成長36%。

官員解釋，主要是供應鏈分工方面，台灣進口中間財再出口，隨著出口暢旺，進口農工原料自然也順勢上揚，同時也能看出下個月的出口仍有強勁動能。

此外8月資本設備進口70.2億美元，也是歷年單月新高，年增逾六成。成長的動力主要來自半導體設備，8月進口34.4億美元，是歷年單月次高，年增逾八成。

官員表示，從大廠釋出的公開訊息，台積電衝刺先進製程研發與擴產，今年資本支出高達300億美元，創新高；聯電也上調今年全年資本支出規模到23億美元。