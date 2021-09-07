我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：拜登執政功過與期中選舉成敗 未來幾周是關鍵

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

WTO前秘書長拉米：中國打壓科技業 恐落入中等收入陷阱

編譯林奕榮／綜合外電
WTO前秘書長拉米認為，中國打壓科技產業，可能拖累自身的成長。 路透
WTO前秘書長拉米認為，中國打壓科技產業，可能拖累自身的成長。 路透

世界貿易組織（WTO）前秘書長拉米（Pascal Lamy）表示，中國加強管控科技產業，讓全球經濟多了一具「脫鉤引擎」，可能拖累中國成長前景。

拉米接受彭博資訊訪問時指出，中國的政治趨勢可能妨礙其提振數位服務出口的努力，或許將導致該國被困在「中等收入陷阱」。

對於北京當局近來打壓科技業及尋求技術自主的行動，拉米的解讀是這代表中國國家主席習近平正在進一步推動加強經濟控制的策略。他指出，習近平的觀點是中國必須與全球市場資本主義進一步脫鉤，如果再加上美國的立場，等於全球經濟出現兩具脫鉤引擎。長期而言，這勢必會造成問題，尤其是對科技服務產業，因為未來經濟成長多數將來自這個領域。

拉米認為，歐洲能夠與中國脫鉤的想法不切實際；儘管香港和新疆議題的政治反彈，影響了公眾的看法，但與中國的緊張關係升高，對於新經濟的影響會比對舊經濟來得大；數位化固然是意識形態和技術的結合，但問題在於多數成長將來自新經濟。

拉米表示，中國不會以國內消費引擎取代出口，西方市場對中國仍相當重要。他認為中國擁有巨大的潛力，但如果美國和歐洲禁止中國出口數位服務，可能就會出問題；北京可能會把自己逼入中等收入困境，服務業則是擺脫陷阱的關鍵，因此必須仰賴效率更高的服務業，這也代表需要有更多外國競爭。

拉米支持歐盟的「碳邊境稅」計畫，但中國認為這項計畫違反WTO原則；對於碳邊境稅是否可能加劇歐盟與中國的緊張關係，拉米表示，中國反對碳邊境稅是很典型的反應，因為他們認為這會形成貿易的障礙。

中國是否願意支付，或將來須支付多少碳邊境稅，目前仍不清楚；拉米認為，中國或許不會受到碳邊境稅太大的衝擊，或者完全不受影響，因為他們仍能向歐盟出口低碳產品；與此同時，中國將堅持「富裕國家對貧窮國家施加貿易障礙」的立場，歐盟則將向中國表示，若想把碳價調高至適當水準，可進行協商。

中國 邊境 歐盟

上一則

索羅斯批貝萊德的中國投資 是「悲劇性的錯誤」

延伸閱讀

監管風暴惹擔憂 劉鶴安撫民企 喊話「支持民營經濟」

監管風暴惹擔憂 劉鶴安撫民企 喊話「支持民營經濟」

響應「光盤行動」 湖南一校長廚餘桶旁吃學生剩菜

響應「光盤行動」 湖南一校長廚餘桶旁吃學生剩菜
習近平宣布後 北京證交所隔日註冊成立

習近平宣布後 北京證交所隔日註冊成立
玩家用習近平「身分證」破解遊戲禁令 網驚：不要命了

玩家用習近平「身分證」破解遊戲禁令 網驚：不要命了

熱門新聞

今年夏季美股迭創新高，隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。路透

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

2021-09-06 11:21
社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

2021-08-31 23:28
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
美國房價飆漲，營建類股卻開始失去上漲動能，可能是大盤轉弱的訊號。 美聯社

金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象

2021-09-06 06:49
中國「航海王」、貨櫃海運龍頭中遠海控上半年獲利人民幣370.9億元，年增31倍。(取自微博)

中國貨櫃海運龍頭 上半年獲利暴增31倍

2021-08-31 13:30
路透調查顯示，未來幾年內各國民眾的購屋負擔能力，可能保持不變或更差。(歐新社)

路透調查：未來幾年全球買房門檻不降反升

2021-08-30 12:47

超人氣

更多 >
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高
颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了
黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況