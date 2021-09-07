WTO前秘書長拉米：中國打壓科技業 恐落入中等收入陷阱

WTO前秘書長拉米認為，中國打壓科技產業，可能拖累自身的成長。 路透

世界貿易組織（WTO）前秘書長拉米（Pascal Lamy）表示，中國 加強管控科技產業，讓全球經濟多了一具「脫鉤引擎」，可能拖累中國成長前景。

拉米接受彭博資訊訪問時指出，中國的政治趨勢可能妨礙其提振數位服務出口的努力，或許將導致該國被困在「中等收入陷阱」。

對於北京當局近來打壓科技業及尋求技術自主的行動，拉米的解讀是這代表中國國家主席習近平正在進一步推動加強經濟控制的策略。他指出，習近平的觀點是中國必須與全球市場資本主義進一步脫鉤，如果再加上美國的立場，等於全球經濟出現兩具脫鉤引擎。長期而言，這勢必會造成問題，尤其是對科技服務產業，因為未來經濟成長多數將來自這個領域。

拉米認為，歐洲能夠與中國脫鉤的想法不切實際；儘管香港和新疆議題的政治反彈，影響了公眾的看法，但與中國的緊張關係升高，對於新經濟的影響會比對舊經濟來得大；數位化固然是意識形態和技術的結合，但問題在於多數成長將來自新經濟。

拉米表示，中國不會以國內消費引擎取代出口，西方市場對中國仍相當重要。他認為中國擁有巨大的潛力，但如果美國和歐洲禁止中國出口數位服務，可能就會出問題；北京可能會把自己逼入中等收入困境，服務業則是擺脫陷阱的關鍵，因此必須仰賴效率更高的服務業，這也代表需要有更多外國競爭。

拉米支持歐盟 的「碳邊境 稅」計畫，但中國認為這項計畫違反WTO原則；對於碳邊境稅是否可能加劇歐盟與中國的緊張關係，拉米表示，中國反對碳邊境稅是很典型的反應，因為他們認為這會形成貿易的障礙。

中國是否願意支付，或將來須支付多少碳邊境稅，目前仍不清楚；拉米認為，中國或許不會受到碳邊境稅太大的衝擊，或者完全不受影響，因為他們仍能向歐盟出口低碳產品；與此同時，中國將堅持「富裕國家對貧窮國家施加貿易障礙」的立場，歐盟則將向中國表示，若想把碳價調高至適當水準，可進行協商。