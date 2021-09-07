華為不放棄 新手機nova 9系列23日上市

華為宣布，華為nova 9系列手機於23日上市。（路透）

華為 6日宣布，預裝鴻蒙（HarmonyOS 2）作業系統的華為nova 9系列手機 於9月23日上市。顯示華為要以實際行動，展現沒有放棄手機的決心。

原本外界以為華為在庫存晶片 有限的情況下會主推P50等高階旗艦機，沒想到nova 9系列的中階手機也能夠出貨，不過該機是4G手機，顯示華為採購4G手機晶片應該沒有問題。

金融界報導，華為消費者業務首席營運官、手機產品線總裁何剛在微博上表示，歷時一年多的準備，華為nova 9系列手機終於要和大家見面了，相信這款搭載HarmonyOS 2系統的手機會成為年輕人的影像旗艦機。

nova系列是華為的中階手機，客層鎖定愛拍照的年輕族群，光是nova8系列中至少有七款不同的手機。

騰訊財經報導，從海報中來看，整個手機背部採用與華為P50系列相同的雙圓環設計，放大可以看到，上方的主鏡頭旁清楚的印有50MP和RYYB的字樣，也就是說，華為nova9系列將搭載一枚5,000萬畫素的RYYB感光元件。

根據大陸工信部公告，華為nova 9產品名稱為TD-LTE數位行動電話機，也就是一款4G手機。

華為8月18日公開的華為輪值董事長郭平與新員工座談內容時指出，相信消費者業務能活下來，華為不會放棄手機業務。

華為消費者業務CEO余承東最近一次發表新手機是在7月29日晚間，當天華為發布P50系列旗艦手機，搭載HarmonyOS 2作業系統；從晶片來看，產品搭載麒麟9000和高通驍龍888晶片，但全部只支持4G網路。

余承東直言，由於美國制裁，限制華為的5G手機，華為5G晶片只能當4G晶片來用。

中國證券報報導，值得注意的是，由於手機銷量下滑，上半年華為消費者業務收入人民幣1357億元（約211.5億美元），年減46.9%。

市場研究機構Omdia報告顯示，華為手機出貨量持續下滑，今年第2季度出貨980萬支，年減74.6%，與第1季相比下降33.3%。