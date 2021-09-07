京東集團總裁 徐雷升任 董座劉強東更投入鄉村振興

中國 電商巨頭京東集團6日宣布人事調整，京東零售CEO 徐雷升任京東集團總裁，將負責各業務部門的日常營運和協同發展，向京東集團董事局主席兼CEO劉強東彙報。

在中國官方要求共同富裕的當下，京東董事長劉強東將有更多時間從事公益事業─鄉村振興。

京東集團強調，徐雷升任集團總裁協助劉強東開展相關業務後，劉強東將把更多的時間投入到長期戰略設計、年輕CEO培養和鄉村振興事業中來。

澎湃新聞報導，徐雷升任集團總裁後，京東零售CEO一職將由京東健康CEO辛利軍接任，京東健康醫藥部負責人金恩林將出任京東健康CEO。

京東集團指出，徐雷自加入京東十多年尤其是2018年7月擔任京東零售CEO以來，連續三年帶領零售業務實現高質量增長。辛利軍加入京東近十年尤其是2019年負責健康業務以來，成功實現業務從0到1的突破，金恩林帶領京東健康醫藥團隊實現了持續的業績高增長。

公告還指出，京東集團形成了成熟的決策機制，由各業務板塊、職能體系負責人組成的戰略執行委員會（SEC）和集團幾十名一線業務部門負責人組成的戰略決策委員會（SDC）經過兩年多的磨合和運轉，已經形成了良好的集體決策和快速響應機制。

京東集團8月23日公布第2季財報顯示，京東營收人民幣2538億元（約395.7億美元），年增26.2%，非美國通用會計準則下（Non-GAAP）歸屬於普通股股東的淨利潤 人民幣46億元（約7.1億美元），年減22%；淨利潤率從去年同期的2.9%下降至1.8%。