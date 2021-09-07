鴻蒙2.0用戶破億 只花三個月就辦到了

華為 在6月推出新一代作業系統鴻蒙2.0（Harmony OS 2.0）後，短短三個月就有超過1億個用戶在使用，這其中很多來自舊手機 升級新版本，但光靠舊手機升級還不夠，要快速增加用戶數，還是要靠華為新手機及其它新產品，尤其手機是流量入口，才能形成生態圈。

東方證券分析，華為推出鴻蒙手機作業系統，一方面增加消費者對華為手機的黏性，一方面希望以鴻蒙OS為技術底座，完善物聯網生態，拓寬收入通道。

據了解，當年Google推出Andriod系統以及蘋果的iOS手機作業系統，用戶數要突破1億個都要花費一年多的時間，但華為的鴻蒙卻在三個月就做到了，不過，華為到年底的目標是喊出鴻蒙用戶到3億個，看來後面還要再加把勁。

根據IDC統計數據顯示，全球華為手機在網的存量用戶至少有6.6億支，而在中國 市場在網的存量用戶就有到4.5億支。

媒體分析，若是中國國內的4.5億支用戶升級成鴻蒙系統就能達成年度目標，作法其實並不難，就看華為願意不願意，只要一個系統升級的推送就行了，然後那些打開WIFI，且設定自動升級的用戶而言，一個晚上就自動換成鴻蒙系統了。