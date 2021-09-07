8月淡季+調控 廣州樓市成交量續降

廣州在傳統樓市淡季以及調控繼續收緊的大背景下，8月，廣州一手和二手住宅成交量環比毫無意外繼續下降。

網易房產數據中心監控數據顯示，2021年廣州新房月成交套數逐月走低（剔除含春節長假的2月）。其中，8月，廣州一手住宅共網簽成交7180套，環比7月減少380套下降5.0%，創下年內次低，只比2月7062套多118套。其中增城區共成交2062套奪得全市第一，最少的越秀區只成交了17套。

二手房方面，據廣州市房地產 中介協會統計的數據，8月廣州二手住宅共網簽8535宗，環比微降4.23%。本月除了白雲區以外，其餘各區網簽面積環比均出現下降。其中，番禺區、南沙區和花都區的降幅都超過了10%。黃埔區的降幅也逼近10%。

8月，廣州樓市的調控持續加強，如本月黃埔區和南沙區相繼宣布了收緊人才購房政策，廣州市也於31日公布了「96個指導價小區」等。廣州中原研究發展部分析認為，調控政策持續加強使得購房者觀望情緒增強，購房者對後市信心不足，現時購房擔心會「高位站崗」，從而選擇待後市穩定後再決定是否入市。預計未來一段時間，廣州二手樓市可能會進入下行通道。

與此同時，預計一手住宅市場或將有所回溫。告別8月，樓市將進入「金九銀十」（9月和10月）的旺季。開發商為備戰銷售旺季，8月下旬起，推貨力度明顯加速，據廣州中原研究發展部統計，8月廣州一手住宅新批供應達11367套，創下年內新高。一手住宅成交氛圍亦有明顯改善。